JUVENTUS INTER Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV YouTube Facebook: SKY Live o Video DAZN?

Tutto quello che c’è da sapere sul Derby d’Italia Juventus Inter, partita della 37a giornata di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Juventus Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 15 maggio 2021 per la 36a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming e diretta live tv.

Juventus Inter prestanzione match

L’Inter ha vinto lo Scudetto da due giornate, ma sembra non essere ancora sazia: le vittorie contro Sampdoria e Roma lo testimoniano. Contro la Juventus, nel Derby d’Italia, venderà ancora cara la pelle, considerando l’importanza della sfida per i padroni di casa. La Juventus è infatti attualmente quinta in classifica e deve battere l’Inter nella gara più attesa di tutte per poter continuare a sperare nella qualificazione in Champions League. In caso contrario, potrebbe esserci la matematica qualificazione in Europa League già nel weekend. Dopo il 2-0 della gara d’andata, l’Inter potrebbe vincere due partite consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04, con Alberto Zaccheroni in panchina.

Juventus Inter in TV al posto di Rojadirecta

Juventus Inter sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus Inter Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Juventus Inter sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.

Le probabili formazioni di Juventus Inter

nowtv.it).

L’ultimo successo dell’Inter, allo Stadium, contro la Juventus in Serie A risale al novembre 2012 (3-1 con doppietta di Diego Milito e gol di Palacio); in quell’occasione, alla guida dei bianconeri c’era Antonio Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Paulo Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic,Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kolarov, Sanchez, Vidal.

Cristiano Ronaldo vs Lukaku

Cristiano Ronaldo ha esordito nella prima squadra dello Sporting Lisbona il 14/08/2002 contro l’Inter nel terzo turno di qualificazione alla Champions League. Il portoghese ha segnato quattro reti in 10 sfide in tutte le competizioni contro i nerazzurri (5V, 4N, 1P). In quattro sfide ufficiali con la maglia dell’Inter contro la Juventus, Romelu Lukaku non ha segnato alcun gol; nel suo periodo in nerazzurro, contro nessun’altra squadra ha disputato più match senza trovare il gol considerando tutte le competizioni – al pari di Atalanta e Verona.

Alternative per vedere Juventus Inter streaming gratis e live tv

Altre forme per vedere Juventus Inter non ce ne sono in quanto Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.