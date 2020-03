JUVENTUS INTER Streaming Rojadirecta Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS in Diretta TV: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Inter Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A recupero Turno 26. Alle ore 20:45 italiane di domenica 8 marzo 2020, si gioca Juventus Inter in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match. Arbitro Guida.

Juventus Inter Streaming, presentazione match.

Il Derby d’Italia Juventus Inter chiude il programma domenicale della 26esima giornata di Serie A, con un match che dirà molto sul resto del campionato delle due compagini. I pluricampioni d’Italia in carica vengono dalla vittoria della scorsa settimana sul campo della SPAL, 1-2 il finale, e grazie al rinvio della partita tra Inter e Sampdoria hanno visto il vantaggio aumentare a 6 punti sui nerazzurri di Conte, i quali sono obbligati a espugnare Torino per rimanere in corsa per il titolo.

Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, autore di 21 reti stagionali in campionato, è il miglior realizzatore della Juventus, e dopo aver eguagliato Batistuta e Quagliarella, se dovesse andare a segno anche nel Derby d’Italia, con almeno un goal in 12 partite di fila stabilirebbe il nuovo record in Serie A.

Juventus Inter Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Juventus Inter viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Juventus-Inter, il derby d’Italia: 86 i precedenti in campionato giocati a Torino, con 59 successi dei bianconeri, 16 pareggi e solamente 11 vittorie nerazzurre, l’ultima delle quali il 3 novembre 2012, 1-3 con vantaggio bianconero di Vidal e rimonta interista con doppietta di Milito e gol di Palacio.

La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Juventus Inter non viene trasmessa in chiaro.

Le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Demiral. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Moses. Squalificati: nessuno.

Altre forme per vedere Juventus Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Juventus Inter potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.