JUVENTUS INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Derby d’Italia 2022 Online con PC Tablet Cellulare

Partita valida in chiusura della 13a giornata di Serie A 2022/23 che si gioca oggi domenica 6 novembre 2022 all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall'estero, scopri di seguito come.

Nella scorsa stagione sono stati ben quattro gli incroci tra Juventus e Inter: pareggio a ‘San Siro’ e vittoria nerazzurra all’Allianz Stadium in campionato, mentre sia nella finale di Coppa Italia che in Supercoppa Italiana i nerazzurri hanno avuto la meglio ai tempi supplementari. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere streaming Juventus-Inter gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Juventus-Inter Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Sono lontani i giorni in cui questo scontro era decisivo per il titolo, ed il primo ‘Derby d’Italia’ di questa stagione vedrà la Juventus e l’Inter lottare per restare in una posizione rilevante nella corsa ai primi sei posti nella classifica di Serie A.

L’atmosfera in casa della Vecchia Signora non potrebbe essere peggiore di così, dopo che la Juventus ha concluso la sua stagione di UEFA Champions League (UCL) con l’indesiderato record di essere la seconda squadra italiana a perdere cinque partite in una sola stagione di una fase a gironi europea, venendo trasferita all’Europa League e per di più soltanto grazie alla differenza reti.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Milik. Allenatore Allegri.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore Inzaghi.

Arbitro: Doveri della Sezione di Roma. Guardalinee: Carbone e Giallatini. 4° Uomo: Ayroldi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Longo S.

Juventus-Inter in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Gli abbonati a Sky e DAZN potranno vedere Juventus-Inter anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Juventus-Inter affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini, a bordo campo Davide Bernardi e Giovanni Barsotti.

Nicolò Barella è uno dei tre centrocampisti che hanno segnato più gol in questo campionato (cinque, gli stessi di Zaccagni e Lookman): l’ultimo centrocampista dell’Inter in grado di segnare almeno sei gol nelle prime 13 partite della formazione lombarda in un torneo di Serie A è stato Youri Djorkaeff nel 1997/98.

Juventus-Inter streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Considerando i principali 10 campionati europei 2022/23, solamente il Barcellona (quattro reti in 12 gare) e il Benfica (cinque in 11) hanno subito meno gol della Juventus (sette). L’Inter ha incassato 17 gol finora (era dal 2011/12 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato di Serie A).

Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Inter Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.

La Juventus ha vinto le ultime tre partite di campionato senza subire alcun gol: i bianconeri non infilano quattro clean sheet consecutivi in Serie A da dicembre 2018 (sei in quel caso, con sei vittorie senza subire alcuna rete).