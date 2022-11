MILAN SPEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Milan-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Match della 13a giornata di Serie A 2022/23 di oggi sabato 5 novembre 2022. Si gioca alle ore 20:45 allo Stadio Meazza di San Siro (Milano) dove sono attesi oltre 70 mila spettatori.

i rossoneri vogliono sfruttare un calendario sulla carta agevole da qui alla sosta per il Mondiale, visto che la prossima settimana saranno poi opposti a Cremonese (in trasferta) e Fiorentina. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Milan-Spezia streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Milan-Spezia Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Turno potenzialmente favorevole al Milan, visti gli scontri diretti che coinvolgono le altre big: alle 18 di oggi si gioca Atalanta-Napoli streaming e domani alle 18 c’è Roma-Lazio e alle 20:45 Juve-Inter.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Kjaer, Thiaw, Ballo-Touré, Bakayoko, Tonali, Vranckx, Pobega, Adli, De Ketelaere, Rebic, Giroud. Indisponibili: Maignan, Calabria, Dest, Florenzi, Saelemaekers, Ibahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theo Hernandez.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Ampadu, Kiwior; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Nzola, Strelec. Allenatore: Gotti. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Hristov, Amian, Ferrer, Sala, Beck, Ellertsson, Sher, Nguiamba, Verde, Maldini, Sanca. Indisponibili: Bastoni, Kovalenko. Squalificati: Nikolaou. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Fabbri di Ravenna. Assistenti: Di Miele-Vono. Quarto uomo: Zufferli. VAR: Banti. Assistente AVR: Marini.

Milan-Spezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Spezia non vince in campionato manca dal lontano 17 settembre (Samp). Dopo di allora, quattro sconfitte, le ultime due consecutive e un pareggio. Con 10 gol in 12 partite, quello bianconero è il quint’ultimo attacco del campionato.

Milan-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go. A pagamento per tutti con NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Da una parte lo Spezia è la squadra che ha passato più tempo sotto nel punteggio in trasferta in questa Serie A (315 minuti), dall’altra il Milan si è trovato in vantaggio per 298 minuti in gare casalinghe, meno solamente della Juventus (360).

Diretta testuale sul sito della Gazzetta dello Sport, mentre sugli account twitter delle relative società sportive ci saranno gli aggiornamenti in tempo reale.