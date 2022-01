MILAN-SPEZIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Milan-Spezia Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi lunedì 17 gennaio 2022, il Milan di Stefano Pioli riceve allo stadio San Siro lo Spezia di Thiago Motta per la 22a giornata di Serie A. Chi vincerà la partita? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Spezia streaming gratis e diretta tv.

Diretta Milan-Spezia Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Dopo i due successi convincenti di inizio 2022 contro Roma e Venezia, il Milan vuole continuare il suo inseguimento sui cugini dell’Inter per la vetta della Serie A. L’arbitro della gara è Marco Serra che con i rossoneri ha tre precedenti favorevoli (3 vittorie, l’ultima risalente al 29 agosto scorso per il 4-1 inflitto al Cagliari). Per il Milan di Pioli, che vuole sorpassare l’Inter in vetta alla classifica, è emergenza difesa: Tomori infortunato (operazione al ginocchio sinistro), out anche Romagnoli e Kjaer e poi ecco le assenze in mezzo di Tonali (squalificato) Kessié e Bennacer (Coppa d’Africa). Rosa al completo invece per Thiago Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Stanga, Messias, Di Gesù, Rebic, Castillejo, Giroud, D Maldini. Indisponibili: Kjaer, Pellegri, Kessié, Ballo-Tourè, Bennacer, Tomori, A Romagnoli, Plizzari. Squalificati: Tonali.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, S Bastoni; Verde, Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione in panchina: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Kovalenko, Sala, Ferrer, Bourabia, Sher, Agudelo, Antiste, Strelec, Nzola. Indisponibili: Leo Sena, E Colley. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Serra di Torino. Assistenti: Cipressa e Grossi. IV uomo: Sozza. Var: Doveri. Avar: Vivenzi.

Milan-Spezia in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Lo Spezia è rimasto imbattuto in tre delle cinque gare di Serie A contro avversarie che occupavano le prime due posizioni in classifica a inizio giornata di campionato: al successo contro il Milan nel febbraio 2021 e quello contro il Napoli lo scorso dicembre si aggiunge un pareggio contro l'Inter nell'aprile 2021. Si gioca alla stessa ora di Bologna-Napoli.

Milan-Spezia streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Il Milan ha vinto 10 delle 11 gare giocate in questo campionato contro squadre attualmente nella metà bassa della classifica (1N), è la formazione che ha ottenuto più punti contro queste avversarie (31, tre più di Inter e Napoli a 28).

La sfida tra Milan-Spezia non sarà disponibile su siti illegali. Il Milan ha segnato più reti nel corso dell'ultima mezzora di gioco in questa Serie A (18 reti), frangente in cui lo Spezia ha realizzato appena sette gol, peggior dato del campionato.