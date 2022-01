JUVENTUS SAMPDORIA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Diretta Video: PirloTV Canale 5 o Rai Uno | Ottavi Coppa Italia

Juventus-Sampdoria Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Alle ore 21:00 di oggi martedì 18 gennaio 2022, si gioca Juventus-Sampdoria in diretta video streaming live sui canali digitali di Mediaset Canale 5. Prende il via la Coppa Italia per la Juventus: agli ottavi di finale i bianconeri affrontano la Sampdoria in gara secca. Chi vincerà la sfida tra Allegri e il nuovo allenatore della Samp Marco Giampaolo? Chi si aggiudicherà il faccia a faccia dell’Allianz Stadium, sfiderà ai quarti la vincente di Sassuolo-Cagliari, sempre in gara secca, sfida in programma domani alle 17:30 in diretta su Italia 1.

Juventus-Sampdoria in Diretta TV senza Rojadirecta

Juventus-Sampdoria verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5.

Dove vedere Juventus-Sampdoria streaming gratis invece di Rojadirecta.

Juventus-Sampdoria diretta streaming? Due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Probabili formazioni Juventus-Sampdoria

Juventus (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Arthur; Kulusevski, Kaio Jorge, Rabiot; Morata. Allenatore Landucci (Allegri squalificato). A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Danilo, Cuadrado, Chiellini, Alex Sandro, Mckennie, Locatelli, Miretti, Dybala, Bernardeschi, Soulé.

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Conti, Magnani, Dragusin, Murru; Thorsby, Rincon, Askildsen, Ciervo; Caputo, Torregrossa. Allenatore Marco Giampaolo. A disposizione in panchina: Ravaglia, Saio, Augello, Bereszynski, Ferrari, Aquino, Vieira, Yepes, Trimboli, Candreva, Gabbiadini.

Arbitro: Forneau di Roma. Guardalinee: Lombardo-Pagnotta. Quarto Uomo: Baroni. VAR: Nasca. Assistente VAR: Tegoni.