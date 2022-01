Lazio-Atalanta, Pezzella: “andiamo lì per vincere”

SERIE A – Dopo il pareggio contro la capolista al Gewiss Stadium, l’Atalanta è pronta a dare il massimo contro la Lazio sabato alle 20:45 per la 23a giornata di Serie A. Giuseppe Pezzella, difensore della Dea, commenta il prossimo match in esclusiva ai microfoni di LeoVegas.News, Digital Content Partner dei nerazzurri.

Il match contro l’Inter ha tenuto i tifosi incollati agli schermi: una partita giocata ad altro ritmo e velocità in cui è mancato solo il goal, ma ha dio certo esaltato le doti di entrambi i portieri. Tra i protagonisti indiscussi, il giovane difensore dell’Atalanta, classe ’97, che sta ripagando con determinazione la fiducia del tecnico Gasperini: “il mister ci trasmette tutti i giorni grande forza e grinta, siamo un gruppo che ce l’ha nel DNA. Un aggettivo per descrivere la nostra squadra? Tosta molto tosta”.

Affrontare la capolista meneghina non è stata un’impresa semplice, ma i bergamaschi hanno dimostrato grande determinazione e concentrazione. Ora i riflettori sono puntati sull’Olimpico dove si disputerà un’altra partita impegnativa per la Dea, prima della sosta, ospite dell’Aquila.

“È una partita importantissima, contro una squadra forte. Ci teniamo a fare il bottino pieno, quindi andremo lì per cercare di vincere”. Grazie al suo talento calcistico, a Pezzella non manca sicuramente il sostegno da parte dei tifosi.

Tra gli spalti contro il Venezia, il Gewiss Stadium ha accolto un coro a lui dedicato, mentre contro l’Inter non sono di certo mancati gli applausi: “sono contentissimo. Sono un ragazzo che in campo dà sempre tutto, penso che la gente lo abbia visto e sono molto felice di ripagare i tifosi in campo”.