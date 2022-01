INTER-EMPOLI Streaming Gratis TV Diretta Video: Canale 5 o Rai Uno | Ottavi Coppa Italia

Inter-Empoli Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Coppa Italia. Alle ore 21:00 di oggi mercoledì 19 gennaio 2022, si gioca Inter-Empoli da vedere sui canali digitali: partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in partita secca. Chi vincerà ? Di seguito tutte le informazioni per vedere Inter-Empoli streaming gratis e diretta tv.

Diretta Inter-Empoli Streaming, presentazione match e probabili formazioni

E’ tutto pronto per la seconda tornata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra le big di Serie A ad entrare in scena c’è anche l’Inter, fresca fresca di Supercoppa italiana, detentrice dello Scudetto e primatista in campionato. Sulla strada di Handanovic e compagni c’è l’Empoli. La vincente giocherà ai quarti contro la vincete di Roma-Lecce in programma domani.

Inter (3-5-2): I Radu; Skriniar, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; J Correa, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, De Vrij, Bastoni, Perisic, Barella, Calhanoglu, Dzeko, Sanchez.

Empoli (4-3-1-2): Furlan; Stojanovic, Viti, S Romagnoli, Fiamozzi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, L Mancuso. Allenatore Andreazzoli. A disposizione in panchina: Vicario, Ujkani, Ismajli, Tonelli, Marchizza, Rizza, Pezzola, Damiani, S Ricci, Henderson, Zurkowski, Pinamonti.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Margani. Quarto uomo: Colombo. VAR: Giua. Assistente VAR: Vivenzi.

Inter-Empoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Inter-Empoli verrà tramsessa in diretta e in esclusiva da Mediaset, da quest’anno detentrice dei diritti per trasmettere tutte le partite di Coppa Italia. Il canale che trasmetterà la sfida di Torino sarà Canale 5. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Dove vedere Inter-Empoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Inter-Empoli streaming gratis? Due le possibiltà: attraverso Mediaset Infinity, scaricando l’app su smartphone o tablet o collegandosi al sito Sportmediaset.it, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta TV è illegale ed è oscurata in Italia.

Inter-Empoli Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Inter-Empoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.