ARSENAL-LIVERPOOL Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere il match: PirloTV DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Arsenal-Liverpool Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 20 gennaio 2022, l’Arsenal di Mikel Arteta riceve la visita del Liverpool di Jürgen Klopp all’Emirates Stadium nella semifinale di ritorno della loro semifinale di Coppa di Carabao (League Cup). Chi vincerà la partita? Di seguito le informazioni per vedere Arsenal-Liverpool streaming gratis e diretta tv.

Covid permettendo mercoledì sera è in programma il ritorno della semifinale di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese, tra Arsenal e Liverpool. Lo 0-0 dell’andata lascia tutto in bilico, chi passerà il turno andrà a giocarsi la coppa il 27 febbraio a Londra contro il Chelsea.

ARSENAL: Ramsdale; Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney; Saka, White, Lokonga, Martinelli; Odegaard; Lacazette. Allenatore Mikel Arteta.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Jones; Diogo Jota, Firmino e Minamino. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Michael Oliver.

Arsenal-Liverpool in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Arsenal-Liverpool streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La sfida tra Arsenal-Liverpool non sarà disponibile in alternativa Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.