NAPOLI LIVERPOOL Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con PC Tablet Cellulare: Sky, Mediaset o Amazon?

Dove vedere Diretta Napoli-Liverpool Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 7/9/2022, allo stadio Diego Armando Maradoni di Napoli (davanti a 55 mila spettatori) arriva il Liverpool per la prima giornata del Girone A di UEFA Champions League. Chi vincerà il match diretto dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande? Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Liverpool streaming gratis e diretta video tv.

Luciano Spalletti si affiderà al solito undici iniziale. già visto in campionato. Meret in porta, la linea difensiva con Di Lorenzo, Rrhamani, Kim e Mario Rui. In mediana ci saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco agiranno Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. A disposizione in panchina: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Ndombele, Gaetano, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Demme.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz. Allenatore Klopp. A disposizione in panchina: Adrian, Davies, Gomez, Tsimikas, Phillips, Arthur, Elliott, Bajcetic, Firmino, Jota. Indisponibili: Konaté, Henderson, Carvalho.

Arbitro: De Cerro Grande. Guardalinee: Cebrian Devis e Porras Ayuso. Quarto uomo: Soto Grado. VAR: Hernandez. Assistente VAR: Estrada Fernandez.

Napoli-Liverpool in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Napoli-Liverpool streaming gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon. La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

