INTER-BAYERN MONACO Streaming Gratis Online ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet: Sky Sport o Mediaset Infinity?

Dove vedere Diretta Inter-Bayern Monaco Streaming senza Rojadirecta. Inter-Bayern Monaco, gara d’esordio del Girone C di UEFA Champions League, è in programma alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, per giocare la prima partita del Girone E della fase a gironi della UEFA Champions League.

Dopo il discusso ko per 3-2 nel derby contro il Milan, l’Inter è chiamata subito a rispondere presente nel debutto in Champions League in programma alle 21 al Meazza contro il Bayern Monaco. Chi vincerà questa sera? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Bayern Monaco streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Bayern Monaco Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Come in una ripetizione della finale di UEFA Champions League (UCL) del 2010, Inter e Bayern Monaco si affrontano nel ‘gruppo della morte’, altrimenti noto come Gruppo C. L’Inter ha vinto 2-0 in quella storica occasione, ma dopo una sconfitta per 3-2 sabato scorso nel derby di Milano, la fiducia si sarà sicuramente un po’ ridotta per la squadra italiana, che ora punta a portare a suo favore gli equilibri negli scontri diretti nelle competizioni europee (3 vittorie, 1 pareggio, 3 sconfitte).

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi.

A disposizione in panchina: Handanovic, Cordaz, Acerbi, D’Ambrosio, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Correa.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Müller, Sané; Mané. Allenatore Nagelsmann.

A disposizione in panchina: Ulreich, Mazraoui, Stanisic, Upamecano, Goretzka, Musiala, Gravenberch, Gnabry, Choupo-Moting, Tel.

Arbitro: Clément Turpin (40 anni, Francia). Assistenti i connazionali Danos e Gringore con Buquet come quarto uomo. Al Var Brisard, assistito da Delajod.

Inter-Bayern Monaco in TV al posto di Rojadirecta



Inter-Bayern Monaco in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite), Sky Sport (canale 252 del digitale). Telecronaca di Fabio Caressa e commento tecnico di Giuseppe Bergomi.

Diretta Inter-Bayern Monaco anche con Infinity+ (assieme a Napoli-Liverpool Streaming), visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV. Qui la telecronaca sarà a cura di Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese.

Uno dei tre successi dell’Inter contro la squadra tedesca è arrivato nella finale di Champions League nel 2009/10 (2-0, doppietta di Milito). Occhio, però, perché le vittorie tedesche sono arrivate tutte in trasferta, la più recente l’1-0 negli ottavi di finale della Champions League 2010/11.

Inter-Bayern Monaco Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Inter-Bayern Monaco streaming gratis attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Inter-Bayern Monaco streaming online disponibile anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e Infinity+, il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, disponibile per tutti i dispositivi, anche quelli mobili Huawei o un semplice Mac.

Inter-Bayern Monaco Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida Inter-Bayern Monaco non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.