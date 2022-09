Ludogorets-Roma Streaming Gratis TV, come vedere Rojadirecta Online: Facebook SKY Live YouTube o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Ludogorets-Roma Streaming senza Rojadirecta. La partita tra Ludogorets e Roma si giocherà oggi giovedì 8 settembre 2022 alle ore 18:45 italiane presso la Huvepharma Arena di Razgrad. Match valido perla 1a giornata del Gruppo C della fase a gironi di UEFA Europa League. Chi vincerà questa sera la sfida tecnica tra Simundza e Mourinho? Di seguito come guardare Ludogorets-Roma streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Ludogorets-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Dopo la vittoria della Conference League nella passata stagione, la Roma riparte quest’anno dall’Europa League inserita nel Gruppo C insieme a Betis Siviglia, HJK Helsinki e Ludogorets. E proprio in trasferta a Razgrad contro i campioni di Bulgaria inizia il cammino della squadra di Josè Mourinho, pesantemente sconfitta per 4-0 dall’Udinese nell’ultima partita di campionato.

Ludogorets (4-2-3-1): Sluga; Cicinho, Verdon, Terzlev, Gropper; Yordanov, Piotrowski; Tekpetey, Tissera, Delev; Thiago. Allenatore: Simundza. A disposizione in panchina: Padt, Nedyalkov, Plastun, Dimitrov, Witry, Cafumana, Souza, Georgiev, Rick, Nonato, Despodov.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Rui Patricio, Boer, Tripi, Spinazzola, Viña, Camara, Bove, Shomurodov, Volpato.

Arbitro: Craig Pawson (Inghilterra).

Ludogorets-Roma in TV al posto di Rojadirecta Clube Me



Ludogorets-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Si potrà vedere anche sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Su DAZN telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi, su Sky invece ci sarà la coppia Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Ludogorets-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Ludogorets-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistando il ticket ‘Sport’, sarà poi possibile selezionare la diretta della partita direttamente dal palinsesto.

