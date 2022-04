INTER-ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PirloTV Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Inter-Roma Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 23 aprile 2022, l’Inter di Simone Inzaghi riceve allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano) la visita della Roma dell’ex “profeta” Mourinho, partita valida come anticipo della 34a giornata di Serie A.

Il netto 3-0 inflitto al Milan ha permesso ai nerazzurri di conquistare la finale di Coppa Italia in programma all’Olimpico l’11 maggio, mentre la squadra di Mourinho ha strappato un punto prezioso al ‘Maradona’ grazie alla rete nel primo minuto di recupero di El Shaarawy. Chi vincerà oggi? Di seguito le informazioni per vedere Inter-Roma streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Inter-Roma Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il recente pareggio per 1-1 contro il Napoli, altro contendente al titolo, ha visto la Roma (quinta in classifica) mantenere il vantaggio di due punti contro la Lazio al sesto posto, e dimostra ancora una volta che non si rassegna mai alla sconfitta. Tuttavia, sembra ancora probabile concluda fuori dalle prime quattro posizioni per la quarta stagione di fila, soprattutto con l’incombente distrazione delle semifinali di UEFA Europa Conference League che divideranno le priorità dei ‘Giallorossi’.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Gosens, Gagliardini, Vecino, Correa, Sanchez, Caicedo.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, S Oliveira, Veretout, Zalewski; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore José Mourinho. A disposizione ni panchina: Boer, Maitland-Niles, Kumbulla, Viña, Spinazzola, Darboe, Bove, Diawara, El Shaarawy, Carles Perez, Felix, Shomurodov.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Carbone e Bindoni. Quarto uomo: Manganiello. Var: Irrati. Assistente Var: Zufferli.

Josè Mourinho ha allenato l’Inter per 76 partite di Serie A tra il 2008 e il 2010, registrando una media di 2.2 punti a partita. Dovesse perdere questo match, quella nerazzurra sarebbe l’unica squadra contro cui il portoghese conta più di una sfida da allenatore con il 100% di sconfitte nella competizione.

Inter-Roma Diretta al posto di Rojadirecta TV



Inter-Roma in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronista di Inter-Roma sarà Stefano Borghi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Sarà la prova del ‘9’ per Lautaro, vero e proprio uomo derby rinato dopo il digiuno che ha interessato gran parte del 2022; non ci sarà invece l’ex Zaniolo, assente forzato per scontare il turno di squalifica.

Inter-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Inter-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

L’Inter ha ottenuto tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato, tante quante quelle registrate nelle precedenti 10 partite giocate nel 2022 – quella nerazzurra è con Fiorentina e Udinese una delle tre squadre ad aver vinto tutte le gare giocate in questo mese di aprile (prima di Udinese-Salernitana).

Inter-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Inter-Roma non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV Club.

La Roma è la squadra imbattuta da più turni in questa Serie A (12 gare – 7V, 5N), questa è la striscia senza sconfitte più lunga per i giallorossi in un singolo campionato dal maggio 2016 (17 con Luciano Spalletti).

