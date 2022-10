INTER ROMA Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vederla Online: Calcio.tw, Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Inter-Roma Streaming senza Rojadirecta. Big Match a San Siro come secondo anticipo dell’8a giornata di Serie A 2022/23 di oggi sabato 1 ottobre 2022. Si giocherà alle ore 18 italiane subito dopo Napoli-Torino delle 15. Di fronte la squadra di inzaghi e quella di Mourinho oggi però in tribuna perchè squalificato. Inzaghi vuole risalire la china dopo la pesante sconfitta di Udine. I giallorossi cercano il colpaccio esterno che manca dal 2017 e desiderosi di riscattare l’ultimo ko in campionato contro l’Atalanta. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Inter-Roma streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Inter-Roma Streaming, presentazione match e probabili formazioni



L’Inter ha vinto le ultime sette partite casalinghe di campionato, parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben quattro volte, con Simone Inzaghi alla guida, i nerazzurri non hanno mai infilato una striscia di otto successi interni di fila in Serie A. La Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 21 in Serie A (11V, 8N).

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

A disposizione in panchina: Onana, Botis, D’ambrosio, Acerbi, Darmian, Bellanova, Gosens, Mkhitaryan, Gagliardini, Correa, V. Carboni. Indisponibili: Dalbert, Cordaz, Lukaku, Brozovic. Squalificati: Brozovic. Diffidati: Nessuno.

Roma (3-4-2-1): Rui Partricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Celik; Zaniolo, Dybala; Abraham. Allenatore Mourinho (Squalificato, In Panchina Foti).

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Zalewski, Vina, Kumbulla, Camara, Matic, Bove, Shomurodov, Volpato, El Shaarawy, Belotti. Indisponibili: Wijnaldum, Karsdorp, Darboe. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Nessuno.

Arbitro: Massa Di Imperia. Guardalinee: Passeri, Costanzo. Quarto Uomo: Ghersini. Var: Mazzoleni. Assistente VAR: Longo.

Inter-Roma in TV al posto di Rojadirecta Canale



Inter-Roma in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Inter-Roma anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Pierluigi Pardo sarà il telecronista DAZN di Inter-Roma: accanto a lui, come seconda voce, Riccardo Montolivo.

Salterà questo match per squalifica Marcelo Brozovic; a partire dallo scorso campionato, con lui in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29/42), ottenendo 2.2 punti in media – nei tre match senza il centrocampista croato invece, l’Inter non ha mai vinto, registrando 0.7 punti di media (2N, 1P).

Dove vedere Inter-Roma Streaming Gratis invece di Rojadirecta in Italiano



Inter-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Denzel Dumfries ha segnato un gol in entrambe le sfide contro la Roma in Serie A, solo Giacinto Facchetti (tre) ha realizzato più reti tra i difensori dell’Inter contro i giallorossi nella storia del torneo.

Esiste Inter-Roma Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Inter-Roma Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlo TV o RojadirectaTV.

Andrea Belotti ha realizzato quattro gol contro l’Inter in Serie A, tutti allo stadio Meazza – dal 2016, infatti, il Gallo è il giocatore che ha segnato più reti in trasferta contro i nerazzurri in campionato.