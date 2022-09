NAPOLI TORINO Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vederla Online: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Napoli-Torino Streaming senza Rojadirecta. Match valido come apertura dell’8a giornata di Serie A 2022/23 di oggi sabato 1 ottobre 2022. Si giocherà allo stadio Maradona di Napoli sabato 1 ottobre alle ore 15:00. Di fronte la squadra di Spalletti e quella di Juric.

Nell’ultimo campionato, Napoli-Torino del 17 ottobre 2021 è finita 1-0 con goal di Osimhen, mentre il match di ritorno (disputato il 7 maggio scorso) si è concluso con lo stesso risultato in favore della squadra di Spalletti per effetto di una rete di Fabian Ruiz. Chi vincerà oggi? Di seguito dove vedere Napoli-Torino streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Torino Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Il Napoli ha trascorso la sosta per le Nazionali al primo posto (parimerito con l’Atalanta) nella classifica di Serie A dopo avere battuto nell’ultimo turno il Milan a San Siro (2-1), vincendo quello scontro diretto in trasferta per la terza volta consecutiva. Il sogno di vincere il terzo ‘Scudetto’ resta vivo e vegeto, e sembra ancora più forte dopo che tutti e quattro i giganti italiani (stiamo parlando di Inter, Milan, Juventus e Roma) hanno tutti perso in quella stessa giornata (l’ultima) per la prima volta dal 1955.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Politano, Lozano.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Pellegri, Vojvoda.

Sfida tra la seconda squadra che ha commesso più falli in questo campionato (108 il Torino, dietro solo ai 122 del Verona) e la seconda formazione che ne ha subiti di più: il Napoli (99), dietro alla Sampdoria (107).

Napoli-Torino in TV



Napoli-Torino in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Gli abbonati a Sky e DAZN potranno seguire Napoli-Torino anche attivando ZONA DAZN: la gara sarà visibile sul canale numero 214 di Sky. Telecronaca di Napoli-Torino affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Il Torino ha subito un solo gol nei primi tempi di questo campionato, solo l’Atalanta ha fatto meglio (zero); tuttavia, cinque delle sette reti incassate dai granata nella Serie A in corso sono arrivate a partire dal minuto 80, incluse le tre più recenti.

Napoli-Torino Streaming Gratis in Italiano



Napoli-Torino streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Torino ha perso gli ultimi due match di campionato per 0-1 contro Inter e Sassuolo, l’ultima volta cha ha infilato tre sconfitte di fila in Serie A risale al dicembre 2020, mentre è dal novembre 2014 che non registra tre match consecutivi senza gol all’attivo.

Napoli-Torino Streaming alternativa?

Il Napoli non perde da 11 match di campionato (9V, 2N), è la striscia aperta più lunga tra le squadre della Serie A in corso; con Luciano Spalletti in panchina solo tra l’agosto e il novembre 2021 ha infilato una serie più lunga senza sconfitte in campionato (12 in quel caso).