Come vedere Juventus Women-Køge Streaming Gratis Rojadirecta Champions League femminile

Juventus Women in campo oggi mercoledì 28 settembre alle ore 20:30 italiana al “Moccagatta” di Alessandria per il match di ritorno del 2° turno della fase a gironi di Champions League 2022-2023 di calcio femminile. Le bianconere affronteranno il Køge, dopo che all’andata la sfida si era conclusa sull’1-1 per effetto delle realizzazioni dell’americana Madalyn Pokorny in casa danese e della svedese Amanda Nilden per le campionesse d’Italia. Servirà una super prestazione della Juventus per imporsi e guadagnarsi l’accesso alla prossima fase di Champions League. Di seguito probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Juventus Women-Køge Streaming, le probabili formazioni

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud Magnin; Nilden, Salvai, Sembrant, Boattin; Zamanian, Junge-Pedersen, Cernoia; Bonfantini, Girelli, Grosso. Allenatore: Montemurro.

KØGE (5-4-1): Skiba; Faerge, Svedesen, Northeum, Obaze, Marcussen; Pokorny, Jankovska, Jens, Floe Nielsen; Carusa. Allenatore: Randa-Boldt.

Dove vedere Juventus Women-Køge in tv invece di Rojadirecta

La partita non sarà trasmessa in chiaro ma con la tv a pagamento. Juventus Women-Køge in tv sulla piattaforma DAZN che dispone del canale Juventus TV. Sarà sufficiente, per gli abbonati, scaricare l’app su smart tv dedicata oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Juventus Women-Køge Streaming Gratis al posto di Rojadirecta Online

Diretta streaming a pagamento con Juventus TV, visibile anche sulla piattaforma DAZN, scaricando l’app dedicata se si effettua l’accesso tramite pc, smartphone e tablet. Rojadirecta Club Online non è considerata legale in Italia, quindi è oscurata.