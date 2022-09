Nations League streaming: dove vedere in tv Italia-Inghilterra e Germania-Ungheria. E Rojadirecta?

DIRETTA CALCIO STREAMING – Si gioca nelle prossime ore l’ultimo turno dei gironi di Nations League. Alla Puskás Aréna di Budapest c’è Ungheria-Italia in tv che sono le uniche squadre rimaste nel Gruppo A3 della UEFA Nations League (UNL) a poter raggiungere le finali (Final Four). Senza un Mondiale da giocare a novembre, l’Italia, campione di EURO 2020, può concentrare tutte le sue energie su questo scontro, mentre punta a raggiungere la fase finale per la seconda volta consecutiva: per farlo deve vincere lunedì sera alle 20:45 in diretta tv su Raiuno in chiaroe in diretta streaming gratis su Rai Play.

Alla stessa ora si gioca al Wembley Stadium di Londra Inghilterra-Germania streaming, l’altra partita dello stesso gruppo dell’Italia. Entrambe le squadre parteciperanno ai mondiali in Qatar, però alla notizia della retrocessione dell’Inghilterra in UEFA Nations League (UNL) dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Italia nel Gruppo A3 di venerdì, alcuni tifosi in trasferta hanno fischiato l’allenatore Gareth Southgate a Milano. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di lunedì 26 settembre 2022 in diretta tv su Sky Sport Uno e in diretta streaming (gratis per gli abbonati) su Sky Go e Now. Rojadirecta Online Live Club oscurata perchè non ha i permessi per mostrare le partite.