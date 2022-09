UNGHERIA-ITALIA Streaming TV Online Video Gratis: Sky o Rai Play?

Dove vedere Ungheria-Italia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane, ultima giornata nel gruppo 3 nella Lega “A” di Nations League 2022-2023, competizione giunta alla sua terza edizione. Si gioca in contemporanea a Inghilterra-Germania.

Chi vincerà passerà alla Final Four

Al momento la nazionale di Marco Rossi, reduce dalla vittoria di misura in trasferta contro la Germania, guida il Gruppo 3 con 10 punti in cinque partite, mentre gli azzurri di Roberto Mancini inseguono a quota otto. Scopri dove vedere Ungheria-Italia streaming e tv.

Ungheria e Italia si sono affrontate 35 volte, con 17 vittorie dell’Italia, 9 pareggi e 9 successi dell’Ungheria. Gli azzurri hanno segnato 65 gol e ne hanno subiti 57. Sono solo 4 gli incontri tra queste due Nazionali dal 2000 ad oggi.

Ungheria-Italia Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Le due formazioni si sono affrontate ai Mondiali nel 1978. Vinse l’Italia di Bearzot 3-1 con Paolo Rossi, Bettega e Benetti. Invece nell’unico confronto alle Olimpiadi, quelle del 1952 ad Helsinki, vinse 3-0 l’Ungheria.

L’ultimo incontro risale al 7 giugno scorso, match d’andata della fase a gironi di questa Nations League. Vittoria per gli uomini di Mancini: 2-1, reti di Barella e Pellegrini.

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Lang, Orban, At Szalai; Fiola, Nagy, Schafer, Kerkez; Gazdag, Szoboszlai; Ad Szalai. Ct Marco Rossi. A disposizione in panchina: Dibusz, Szappanos, Kecskes, Varga, Bolla, Styles, Vancsa, Botka, Vecsei, Adam, Kleinheisler, Nego.

L’ultimo successo dell’Ungheria è datato 22 agosto 2007. Un’amichevole terminata 3-1. Gli azzurri allora allenati da Donadoni passarono in vantaggio con Di Natale prima di essere rimontati.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Pobega, Dimarco: Gnonto, Raspadori. Ct Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Provedel, Luiz Felipe, Acerbi, Emerson, Gabbiadini, Sa. Esposito, Frattesi, Barella, Zerbin, Grifo, Scamacca.

Arbitro: Bastien (Francia). Guardalinee: Zakrani-Berthomieu. 4° Uomo: Pignard. VAR: Millot. Assistente VAR: Dechepy.

Dove vedere Ungheria-Italia in TV al posto di Rojadirecta Live



Ungheria-Italia diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Ungheria-Italia Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Ungheria-Italia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Ungheria-Italia Streaming Online

Altre forme per vedere Ungheria-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.