ITALIA-GERMANIA Streaming Gratis TV Video Online su Rai Play

Dove vedere Italia-Germania Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi sabato 4 Giugno 2022 alle ore 20:45 italiane, allo Stadio Dall’Ara di Bologna si gioca Italia-Germania, partita inaugurale del gruppo 3 della Lega A di Nations League 2022-2023, competizione giunta alla sua terza edizione. Chi vincer√†? Scopri dove vedere Italia-Germania streaming e tv.

Italia-Germania Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Mancini vuole iniziare questa sera contro la Germania il nuovo ciclo dell’Italia. Si riparte da Bologna con una rivoluzione di 10/11 sulla formazione che ha perso per 3-0 la Finalissima contro l’Argentina giocata a Wembley. Dopo la partita giocata in Inghilterra, sono tornati a casa Jorginho, Emerson, Chiellini (comunque era la sua ultima partita in Nazionale), Insigne, Bernardeschi, Sirigu, Zaccagni e Lazzari. Confermato solo Donnarumma. Attacco affidato a Scamacca.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Tecnico Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Cragno, Meret, Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Politano, Scamacca, Tonali. Indisponibili: Sirigu, Berardi, Immobile, Zaniolo, Kean, Federico Chiesa, Verratti, Toloi, Lorenzo Insigne.

Germania (4-3-3): E Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Guido Rodriguez, Lo Celso; Leo Messi, Lautaro Martinez, Di Maria. Tecnico Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Musso, Montiel, Pezzella, Perez, Senesi, Mac Allister, Palacios, Gomez, Alvarez, Correa, Gonzalez.

Arbitro: Gomez (Cile). Assistenti: Schiemann e Rios (Cile). IV uomo: Gil Manzano (Spagna). VAR: Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Martinez Munuera (Spagna), Martins (Portogallo).

Dove vedere Italia-Germania in TV al posto di Rojadirecta Live



Italia-Germania diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Italia-Germania Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Italia-Germania streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia-Germania Streaming Online

Altre forme per vedere Italia-Germania non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

