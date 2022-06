GERMANIA-ITALIA Streaming Gratis Rojadirecta TV Video Online su Rai Play

Dove vedere Germania-Italia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi Martedì 14 Giugno 2022 alle ore 20:45 italiane, quarta giornata nel gruppo 3 nella Lega “A” di Nations League 2022-2023, competizione giunta alla sua terza edizione. La classifica del Gruppo 3 della Lega A della Nations League vede la nostra Italia in testa con 5 punti, Ungheria 4, Germania 3 e Inghilterra 2. Chi vincerà? Scopri dove vedere Germania-Italia streaming e tv.

Germania-Italia Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Il primo incontro tra Italia-Germania è datato 1 gennaio 1923 e si concluse 3-1 per gli Azzurri davanti a 25mila spettatori. L’ultimo incontro, tolta la gara di Nations League di circa dieci giorni fa, risale al 15 novembre 2016 dove la gara terminò in pareggio. Ai Mondiali di Messico ’70 Italia e Germania diedero vita alla Partita del secolo. A spuntarla, davanti a oltre 100mila spettatori, furono gli azzurri con un 4-3 che segnò la storia.

In gare valevoli per manifestazioni ufficiali, l’Italia non ha mai perso nei tempi regolamentari in 10 incontri: il bilancio è di 4 vittorie e 6 pareggi. Le uniche vittorie della Germania sono in amichevole. Il primo successo dei tedeschi è datato 28 aprile 1929, Italia-Germania 1-2. L’ultima affermazione azzurra risale all’Europeo 2012 quando Balotelli fece una doppietta portando l’Italia in finale, poi persa contro la Spagna.

Germania (3-4-2-1): Neuer; Kehrer, Sule, Henrichs; Hofmann, Goretzka, Kimmich, Raum; Havertz, Muller; Werner. CT Flick.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Gatti, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Politano, Raspadori, Pessina. CT Roberto Mancini.

Dove vedere Germania-Italia in TV al posto di Rojadirecta Live



Germania-Italia diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Germania-Italia Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Germania-Italia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Germania-Italia Streaming Online

Altre forme per vedere Germania-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.