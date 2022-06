Nations League 2022 Streaming Gratis: le partite su Mediaset, il Calendario

In occasione dei primi due turni di Nations League, Italia 1 e il canale 20 trasmettono in diretta le sfide più avvincenti dei Gruppi 1 e 2 della Lega A: Spagna-Portogallo giovedì 2 giugno, Croazia-Francia lunedì 6 giugno, Svizzera-Spagna giovedì 9 giugno, Svizzera-Portogallo domenica 12 giugno. Tutti i match saranno visibili anche in live streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito SportMediaset.it. La competizione inizia l’1 giugno 2022 e si concluderà con la fase finale dal 14 al 18 giugno 2023. Lo scorso anno ha trionfato la Francia di Deschamps.

Le partite dell’Italia nella Nations League 2022

L’Italia è nella Lega A, gruppo 3, insieme a Inghilterra, Germania e Ungheria. Le partite dell’andata dell’Italia saranno:

Italia-Germania sabato 4 giugno alle 20:45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna,

Italia-Ungheria martedì 7 giugno alle 20:45 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena

Inghilterra-Italia sabato 11 giugno al Molineux Stadium di Wolverhampton alle 20:45.

Di seguito le partite di ritorno:

Germania-Italia martedì 14 giugno alle 20.45 al Borussia Park di Mönchengladbach,

Italia-Inghilterra venerdì 23 settembre alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano,

Ungheria-Italia lunedì 26 settembre alle 20.45.

Dove vedere la Nations League 2022: il calendario

Spagna-Portogallo in diretta streaming, giovedì 2 giugno, alle ore 20:45 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin;

in diretta streaming, giovedì 2 giugno, alle ore 20:45 su Italia 1, telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin; Croazia-Francia in diretta streaming, lunedì 6 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli;

in diretta streaming, lunedì 6 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Fabrizio Ferrero e Andrea Agostinelli; Svizzera-Spagna in diretta streaming, giovedì 9 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese;

in diretta streaming, giovedì 9 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Federico Mastria e Giancarlo Camolese; Svizzera-Portogallo in diretta streaming, domenica 12 giugno, alle ore 20.45 su 20, telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero.

