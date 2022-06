SPAGNA-PORTOGALLO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: Mediaset o Sky?

Dove vedere Spagna-Portogallo Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi Giovedì 2 Giugno 2022 alle ore 20:45 italiane, nel palcoscenico dello Stadio Benito Villamarín di Siviglia si gioca Spagna-Portogallo, derby iberico valido per la prima giornata della Lega A di Nations League 2022-23. Il match sarà diretto dall’arbitro inglese Michael Oliver. Chi vincerà? Scopri dove vedere Spagna-Portogallo streaming e tv.

Spagna-Portogallo Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



La Spagna di Luis Enrique sfida il Portogallo di Fernando Santos nel big match della 1a giornata del Gruppo 2 di Lega A della Nations League 2022/23. Sia le furie rosse, vincendo il proprio girone davanti alla Svezia, sia i lusitani, battendo la Macedonia del Nord nella finale playoff di marzo, hanno ottenuto la qualificazione alla fase finale dei Mondiali 2022, cosa che invece non è riuscita per la seconda volta consecutiva all’Italia.

Spagna (1-4-3-3): Unai Simón; Carvajal, Pau Torres, Iñigo Martínez o Eric García, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Koke o Carlos Soler; Sarabia o Dani Olmo, Alvaro Morata e Ferran Torres. CT Luis Enrique.

Portogallo (1-4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Bernardo Silva, William Carvalho o Joao Moutinho, Bruno Fernandes; Rafael Leao, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. CT Fernando Santos.

Dove vedere Spagna-Portogallo in TV al posto di Rojadirecta Live



Spagna-Portogallo diretta tv in chiaro da Mediaset su Italia 1, ma anche da Sky sul canale Sky Sport Uno.

Il centravanti della Juventus, Alvaro Morata, è attualmente il miglior marcatore in attività della Spagna con 25 goal realizzati: se dovesse andare a segno con il Portogallo raggiungerebbe fra i bomber all-time delle Furie Rosse il mitico Emilio Butragueño a quota 26.

Spagna-Portogallo Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Spagna-Portogallo streaming calcio gratis con i servizi offerti da Mediaset Infinity e per gli abbonati Sky con SkyGO. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Spagna-Portogallo Streaming Online

Altre forme per vedere Spagna-Portogallo non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Nei 38 precedenti in gare ufficiali fra le due Nazionali iberiche, la Spagna è nettamente in vantaggio nelle statistiche con 17 vittorie, 15 pareggi e 6 affermazioni del Portogallo. I lusitani non superano le Furie Rosse dal 17 novembre 2010: in quell’occasione il Portogallo di Paulo Bento travolse in amichevole per 4-0 le Furie Rosse di Vicente del Bosque, con goal di Carlos Martins e Hugo Almeida e doppietta di Hélder Postiga.

