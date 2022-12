ARGENTINA FRANCIA Streaming Gratis Rojadirecta TV Rai Play, come vederla LIVE con Cellulare PC Tablet

Dove vedere Argentina-Francia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La finale dei Mondiali di Qatar 2022 si gioca oggi domenica 18 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane in streaming e diretta tv dall’impianto del Lusail Stadium di Al Daayen, a circa 15 km da Doha. La nazionale di Scaloni ha battuto Australia, Olanda e Croazia nella fase ad eliminazione diretta mentre la selezione di Deschamps ha raggiunto la finale eliminando Polonia, Inghilterra e Marocco.

La Francia vuole centrare il secondo successo di fila dopo quello di Russia 2018, impresa riuscita nella storia solo a Italia (1934-1938) e Brasile (1958-1962), con Mbappé che a soli 23 anni potrebbe già mettere la seconda Coppa del Mondo in bacheca. Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Argentina-Francia Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Argentina-Francia

Scaloni (Argentina): “Ringraziate i miei giocatori, sono emozionato perché hanno dato tutto. Speriamo di poter coronare il nostro cammino, è un momento in cui godersi la finale. E’ impossibile non emozionarsi. L’emozione fa parte della nostra cultura, di tutto ciò che si vive in Argentina, abbiamo i migliori tifosi del mondo. Anche se è difficile da capire, il calcio in Argentina è più di uno sport“.

Deschamps (Francia) alla vigilia: “La nazionale è sempre stata la cosa più bella che mi sia capitata nella vita professionale. Prima da giocatore e adesso da allenatore. E’ passione ad altissimi livelli. Sono molto felice di essere in questa posizione“.

ARGENTINA (5-3-2): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Leo Messi, Julian Alvarez. CT Lionel Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Thiago, Almada, Correa, Di Maria, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Montiel, Palacios, Papu Gomez, Paredes, Pezzella, Gudo Rodriguez, Tagliafico. FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundè, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Thuram; Mbappé. CT Didier Deschamps. A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Giroud. Arbitro: Szymon Marciniak (41 anni, Polonia). Guardalinee: Sokolnicki e Listkiewicz. IV Uomo: Elfath (Stati Uniti). VAR: Kwiatkowski. Assistente VAR: Soto. L’Argentina sogna di riportare in patria la Coppa del Mondo che manca dal 1986, con Messi che spera finalmente di aggiungere alla sua incredibile collezione l’ultimo grande trofeo che manca nella sua carriera. Argentina-Francia in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live

La sfida Argentina-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 19:30. L’ultimo precedente tra Albiceleste e Blues risale proprio alla scorsa edizione del Mondiale, nella partita più spettacolare del torneo: un ottavo di finale emozionante e ricco di gol che finì sul punteggio di 4-3 per la squadra di Deschamps con la doppietta di Mbappé. Alternative per vedere Argentina-Francia Streaming Online invece di Rojadirecta Club

Altre forme per vedere Argentina-Francia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. L’Argentina ha raggiunto la sua sesta finale di Coppa del Mondo: soltanto la Germania (otto) ne ha disputate di più. Gli argentini cercheranno di vincere il trofeo per la terza volta, dopo averlo fatto nel 1978 e nel 1986, ma una sconfitta li lascerebbe la squadra con il maggior numero di finali di Coppa del Mondo perse (quattro, pari alla Germania).