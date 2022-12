FRANCIA POLONIA Streaming Gratis Rai Play TV, come vederla Live con PC Tablet Celullare

Dove vedere Francia-Polonia Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Appuntamento per oggi domenica 4 dicembre 2022 alle ore 16:00 italiane in streaming e diretta tv. Chi vince passa ai quarti di finale in questo spettacolare Mondiale di calcio in Qatar 2022. dove incontrerà la vincente di Inghilterra-Senegal che si gioca stasera alle 20.

Questa sarà la prima partita della Polonia nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale dal 1986, quando perse 4-0 contro il Brasile agli ottavi. L’ultima vittoria in Coppa del Mondo oltre la fase a gironi è stata contro la Francia (3-2 nella partita per il terzo posto nel 1982). Chi vincerà oggi? Di seguito formazioni e come guardare Francia-Polonia Streaming Gratis senza dover ultilizzare Rojadirecta Online.

Probabili formazioni Francia-Polonia

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Konaté, Pavard, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Glik, Kiwior, Bereszynski; Cash, Krychowiak, Bielik, Frankowski; Zielinski; Kaminski, Lewandowski. CT Michniewcicz. A disposizione in panchina: Grabada, Skorupski, Bednarek, Jedrzejczyk, Wieteska, Gunny, Zurkowski, D Szymanski, S Szymanski, Zalewski, Grosicki, Skoras, Milik, Piatek, Swiderski.

Arbitro: Valenzuela. Guardalinee: Urrego-Moreno. Quarto Uomo: Ortega. VAR: Soto. Assistente VAR: Vigliano.

Francia-Polonia in tv e streaming live: dove vedere la partita posto di Rojadirecta Live



La sfida Francia-Polonia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming sull’app RaiPlay. I tifosi potranno seguire gli aggiornamenti scritti della partita in tempo reale sul Corriere dello Sport a partire dalle ore 15:30.

Alternative per vedere Francia-Polonia Streaming Online invece di Rojadirecta Club



Altre forme per vedere Francia-Polonia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Anche sul sito web di TuttoSport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.