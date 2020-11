⚽ BOSNIA ITALIA Streaming Live Facebook Video YouTube: Diretta TV da vedere Gratis su Rai Play

, , in

Dove vedere Diretta Bosnia Italia streaming calcio gratis senza Rojadirecta. Chi vincerà la sfida tattica tra Roberto Mancini (anche oggi assente in panchina per il Covid) e Dusan Bajevic allo Stadio Grbavica di Sarajevo? Ultima sfida di Nations League: Bosnia Italia si gioca oggi mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 20:45 italiane.

Bosnia Italia streaming, presentazione match.

Dopo la vittoria contro la Polonia, l’Italia e volata in testa al Gruppo 1 della Lega A con 9 punti, i ragazzi allenati da Roberto Mancini che recentemente è risultato positivo al Covid-19, hanno la grande chance di approdare alle semifinale di Nations League (le cosiddette Final Four) che, in caso di successo questa sera, diverrebbe ufficiale. Bosnia senza Dzeko, costretto al forfait perché ancora positivo al Coronavirus.

Come vedere Bosnia Italia in diretta tv in chiaro.

Diretta Bosnia Italia in chiaro trasmessa dal canale della rete nazionale di Rai 1 (canale 1 e 501 HD del digitale terrestre).

Quinto confronto tra le due rappresentative. Il bilancio complessivo è attualmente a favore degli Azzurri, in virtù delle due vittorie ottenute, a fronte di una sconfitta ed un pareggio.

Dove vedere Bosnia Italia streaming senza Rojadirecta.

Bosnia Italia streaming live video attraverso dispositivi quali pc, tablet o smartphone. Per poter seguire il match, sarà sufficiente collegarsi su Rai Play (link www.raiplay.it).

Probabili formazioni Bosnia Italia.

Bosnia (4-3-3): Adilovic; Todorovic, Hadzikadunic, Sanicanin, Nastic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Hadzic, Gojak. Allenatore: Dusan Bajevic.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Lorenzo Insigne. Allenatore: Evani (Mancini indisponibile per il Coroanvirus).