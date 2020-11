⚽ SPAGNA GERMANIA Streaming Live Facebook Video YouTube: Diretta TV Gratis da vedere su Mediaset Play

, , in

Dove vedere Diretta Spagna Germania streaming calcio gratis senza Rojadirecta. Chi vincerà la sfida tattica tra la Spagna di Luis Enrique e la Germania di Joaquim Löw allo Stadio Olimpico de La Cartuja a Siviglia? Ultimo match del Gruppo 4 di UEFA Nations League Spagna Germania si gioca oggi martedì 17 novembre 2020 alle ore 20:45.

Spagna Germania streaming, presentazione match.

E’ una partita decisiva: chi vince accederà alla fase finale che si disputerà nell’ottobre del prossimo anno. Le Furie Rosse sono al secondo posto in classifica con 8 punti, dietro alla Germania in testa con 9 punti. Ucraina terza a quota 6 e in ultima posizione c’è la Svizzera a quota 3. Il bilancio è di grande equilibrio nei 24 confronti ufficiali che si sono disputati finora fra le due Nazionali: a prevalere sebbene di poco, è la Germania con 9 vittorie, 8 pareggi e 7 affermazioni della Spagna.

Come vedere Spagna Germania in diretta tv in chiaro.

Diretta Spagna Germania in chiaro trasmessa su Italia 1 (canali 6 e 506 HD del digitale terrestre).

La telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Aldo Serena.

Sergio Ramos è il miglior marcatore della Spagna in Nations League con 2 goal realizzati, mentre Timo Werner è il bomber dei tedeschi, con 4 reti all’attivo.

Dove vedere Spagna Germania streaming senza Rojadirecta.

Spagna Germania streaming live video attraverso dispositivi quali pc, tablet o smartphone. Per poter seguire il match, sarà sufficiente collegarsi su Mediaset Play (link www.mediasetplay.mediaset.it).

Probabili formazioni Spagna Germania.

Spagna (4-3-3): De Gea; Sergi Roberto, Pau Torres, Sergio Ramos, Reguilón; Fabian Ruiz, Busquets, Canales; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. Allenatore Luis Enrique.

Germania (4-3-3): Neuer; Ginter, Süle, Rüdiger, Max; Goretzka, Kroos, Gündogan; Sané, Werner, Gnabry. Allenatore Joaquim Löw.