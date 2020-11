Live Streaming Bosnia-Italia Teramo-Foggia Italia-SveziaU21, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta Live Streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi mercoledì 18 novembre 2020, dove spiccano Bosnia-Italia (Nations League) e Italia-Svezia (Qualificazioni Europei Under 21).

15:00 Como-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Olbia-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Avellino-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Italia-Svezia (Qualificazioni Europei Under 21) – Rai Due

18:30 Teramo-Foggia (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Catania-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Streaming Bosnia-Italia (Nations League) – Rai Uno in chiaro.

Tre punti contro la Bosnia per mantenere la vetta del girone conquistata dopo il successo sulla Polonia e chiudere al primo posto il gruppo 1 di Lega A. È questo l’obiettivo della Nazionale azzurra che stasera sfiderà in trasferta la Bosnia, al Grbavica Stadium di Sarajevo, nell’ultima giornata della fase a giorni di Nations League.

La Nazionale sarà guidata in panchina ancora da Evani, visto che il Ct Mancini è tuttavia in isolamento causa Covid-19.

Diretta Bosnia Italia con i canali digitali di Rai Uno in chiaro. Diretta live streaming quindi su pc, tablet e smartphone in forma gratuita con Rai Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android, oppure in versione streaming live sul sito web www.raiplay.it.

Alternative per vedere le partite di Calcio Live Streaming in diretta gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.