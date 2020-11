⚽ ROJADIRECTA Italia-Polonia Olanda-Bosnia Arsenal-Chelsea, dove vedere Partite Live Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta Live Streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 15 novembre 2020, dove spiccano Italia-Polonia e Olanda-Bosnia (Nations League), Lussemburgo-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) e Arsenal-Chelsea (FA WSL).

12:30 San Marino-Napoli (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A

14:00 Teramo-Catania (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

14:30 Milan-Roma (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A.

15:00 Alessandria-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pistoiese-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Patria-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Sesto-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fano-Legnago (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Perugia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Padova-Matelica (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Gubbio-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Palermo-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Potenza (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Arsenal-Chelsea (Fa Wsl) – Diretta TV con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

17:30 Lussemburgo-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) – Rai Due

17:30 Novara-Renate (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Como-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cesena-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Feralpisalò-Triestina (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Fermana-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Imolese-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Ternana (Serie C) – Eleven Sports, Cusano Italia Tv

17:30 Turris-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Francavilla-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bisceglie-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cavese-Foggia

20:45 Live Streaming Italia-Polonia Live (Nations League) – Rai Uno in chiaro.

(Serie C) – Eleven Sports18:00 Olanda-Bosnia (Nations League) – Canale 20.

Tra gli Azzurri rientrano Donnarumma in porta e Jorginho a centrocampo. In attacco Bernardeschi cerca conferme nel tridente con Insigne e uno tra Belotti (favorito, ma non al meglio) e Lasagna, con Immobile verso il forfait. Acerbi sostituirà l’infortunato Chiellini e al suo fianco dovrebbe esserci Bastoni: anche Bonucci è out a causa di un problema muscolare. Florenzi, neppure lui al top, ed Emerson Palmieri sulle fasce.

Diretta Italia Polonia con i canali digitali di Rai Uno in chiaro. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone in forma gratuita con RaiPlay, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android, oppure in versione live streaming sul sito web www.raiplay.it.

Alternative per vedere le partite di Calcio Live Streaming in diretta gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.