Live Streaming Portogallo-Francia (Nations League) Manchester United-Manchester City (FA WSL) Entella-Venezia, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta Live Streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 14 novembre 2020, dove spiccano Entella-Venezia (Serie B), Portogallo-Francia (Nations League) e il derby inglese Manchester United-Manchester City (FA WSL).

12:30 Empoli-Inter (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn).

13:30 Live Streaming Manchester United-Manchester City (FA WSL) – Dazn.

Diretta Manchester United Manchester City con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Entella-Venezia (Serie B) – Dazn

16:00 Sunderland-Mk Dons (League One) – Dazn.

20:45 Live Streaming Portogallo-Francia (Nations League) – Canale 20 Mediaset.

Partita di grande fascino in UEFA Nations League tra Portogallo e Francia. Due Nazionali ricche di stelle, che negli ultimi anni sono sempre state al top sia dal punto di vista europeo che mondiale. Francia e Portogallo sono appaiate in classica, al comando del gruppo 3 della Lega A. Dieci punti per entrambe, che precedono Croazia e Svezia, molto staccate in classifica a tre e zero punti rispettivamente.

Diretta Portogallo Francia con Canale 20 di Mediaset. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone in forma gratuita con Mediaset Play, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android, oppure in versione live streaming sul sito web mediasetplay.mediaset.it. Canale 20 è anche su Sky: il sintonizzatore della Sky Digital Key supporta l’HD, quindi se il tuo TV è collegato al decoder tramite HDMI, puoi digitare 5520 per vedere Canale 20 in alta definizione.

20:45 Livorno-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Sambenedettese-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Avellino-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports.

Alternative per vedere le partite di Calcio Live Streaming in diretta gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.