Juventus-Cagliari: info Dybala e dove vederla in diretta live streaming

Paulo Dybala e Federico Chiesa ieri pomeriggio sono tornati a lavorare in gruppo. Notizia positiva quindi per il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, alla vigilia del ciclo di dieci partite che attende i bianconeri nel prossimo mese, ad iniziare da Juventus-Cagliari in programma sabato sera all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45, anticipo dell’8a giornata di Serie A.

I due si sono allenati insieme ai compagni al JTC Continassa e dunque saranno già a disposizione dell’allenatore.

Altri due tasselli che andranno a fare il paio con i rientri diavvenuti nei giorni scorsi.

Contro i sardi mancheranno di sicuro Bonucci e Chiellini in difesa, mentre a centrocampo l’altro indisponibile sarà Ramsey.

Dove vedere Juventus-Cagliari in diretta live streaming.

Diretta Juventus Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.