POLONIA ITALIA Streaming Facebook Video YouTube: disponibile Gratis con il cellulare su RaiPlay

Dove vedere Diretta Polonia Italia streaming calcio gratis senza Rojadirecta. Chi vincerà la sfida tattica tra Brzeczek e Roberto Mancini? Polonia Italia ( Turno 3 Gruppo 1 della Lega A del torneo UEFA Nations League) si gioca oggi domenica 11 ottobre 2020 alle ore 20:45 italiane, presso lo stadio “Stadion Energa” di Danzica.

Polonia Italia streaming, presentazione match.

Le larghe vittorie ottenute in amichevole rispettivamente contro Moldavia e Finlandia, fanno presentare Polonia e Italia alla sfida valida per la terza giornata della Nations League in condizioni ottimali. Il match valido per il Gruppo 1 della Lega A, può consentire agli azzurri di allungare in classifica sia sull’Olanda che proprio sulla Polonia: Italia a 4 punti, davanti alle due rivali ferme a 3.

Come vedere Polonia Italia in diretta tv.

Diretta Polonia Italia in chiaro trasmessa dal canale della rete nazionale di Rai 1.

(canale 1 e 501 HD del digitale terrestre). La telecronaca della gara sarà curata da Alberto Rimedio, con il commento tecnico affidato ad Alberto Rimedio.

Sono 16 i precedenti tra le due squadre: 6 vittorie azzurre, 7 pareggi e 3 sconfitte in passato. L’ultimo confronto risale al 14 ottobre 2018, quando gli azzurri si imposero a Chorzow per 1-0 grazie a un gol di Biraghi al minuto 92.

Dove vedere Polonia Italia streaming senza Rojadirecta.

Polonia Italia streaming live video attraverso dispositivi quali pc, tablet o smartphone. Per poter seguire il match, sarà sufficiente collegarsi su RaiPlay (link https://www.raiplay.it).

Probabili formazioni Polonia Italia.

Polonia (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich, Lewandowski. DT Brzeczek.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Kean. DT Mancini.