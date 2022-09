ITALIA INGHILTERRA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV Video Online su Rai Play

Dove vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Oggi venerdì 23 settembre 2022 alle ore 20:45 italiane, quinta giornata nel gruppo 3 nella Lega “A” di Nations League 2022-2023, competizione giunta alla sua terza edizione. Si gioca in contemporanea a Germania-Ungheria. Chi vincerà? Scopri dove vedere Italia-Inghilterra streaming e tv.

Italia-Inghilterra Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



La classifica del Gruppo 3 della Lega A della Nations League vede l’Ungheria in testa a quota 7 punti, con la Germania prima inseguitrice a 6 punti. Italia e Inghilterra costrette dunque ad inseguire rispettivamente a 5 punti e 2 punti.

L’italiano Wilfried Gnonto ha segnato il suo primo gol in Nazionale durante la sconfitta per 5-2 contro la Germania, e si è guadagnato un’altra convocazione qui.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Cristante; Gnonto, Scamacca, Raspadori. Ct: Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Acerbi, Dimarco, Toloi, Gabbiadini, Mazzocchi, Frattesi, Pobega, Zerbin. Indisponibili: Cancellieri, Immobile, Tonali, Verratti, Pellegrini, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante, Barella, Bastoni, Cancellieri, Gatti.

Il gol di Harry Kane contro la Germania a giugno (l’unico gol dell’Inghilterra nell’edizione 2022/23 della UNL) ha visto la sua 15esima partita consecutiva senza sconfitte dell’Inghilterra in cui lui è riuscito a segnare (13 vittorie, 2 pareggi).

Inghilterra (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Chilwell; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Foden; Kane. Ct: Southgate. A disposizione in panchina: Pope, Henderson, Guehi, Alexander-Arnold, Shaw, Trippier, Walker, Dier, Grealish, Ward-Prowse, Saka, Abraham. Indisponibili: Phillips. Squalificati: Stones. Diffidati: James, Walker, Grealish, Maguire.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).

Dove vedere Italia-Inghilterra in TV al posto di Rojadirecta Live



Italia-Inghilterra diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Italia-Inghilterra Streaming Gratis invece di Rojadirecta TV

Italia-Inghilterra streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia-Inghilterra Streaming Online

Altre forme per vedere Italia-Inghilterra non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.