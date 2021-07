Italia-Inghilterra Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Italia e Inghilterra si affrontano nella finalissima degli Europei 2020 di calcio oggi domenica 11 luglio 2021 alle ore 21:00 italiane, allo stadio di Wembley di Londra: in palio c’è il titolo di Campionde d’Europa! Scopri dove vedere Italia-Inghilterra streaming e tv.

Italia-Inghilterra Streaming, presentazione match

Gli azzurri di Mancini vorranno tentare l’impresa nel tempio del calcio britannico, gremito da 60mila persone che sosterrano con tutto il loro calore la nazionale dei Tre Leoni di Southgate, alla sua prima finale continentale, e alla ricerca di un trofeo che manca dalla Coppa del Mondo del 1966. Sarà dunque una dura battaglia con l’Italia che potrebbe celebrare il suo secondo titolo europeo nello stesso giorno del trionfo mondiale del 1982. Sette delle partite ad EURO 2020 sono andate ai tempi supplementari: solo due altri grandi tornei ne hanno viste di più.

Anche Google omaggia la finale con un doodle. Nel disegno stilizzato si vede un simbolico campo verde su cui troneggiano le due bandiere delle Nazionali, che prendono il posto delle due ‘o’ del motore di ricerca.

Italia-Inghilterra Diretta Live: ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

Inghilterra (4-2-3-1): (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore Gareth Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, James, Bellingham.

Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda). Assistenti: Van Roekel, Zeinstra (Olanda). IV uomo: Del Cerro Grande (Spagna) . VAR: Dankert (Germania). AVAR: Van Boekel (Olanda), Gittelmann, Fritz (Germania).

L’inglese Harry Kane si è fatto notare segnando quattro gol nella fase ad eliminazione diretta, eguagliando il record nazionale di Gary Lineker di dieci gol nei grandi tornei internazionali.

si è fatto notare segnando quattro gol nella fase ad eliminazione diretta, eguagliando il record nazionale di Gary Lineker di dieci gol nei grandi tornei internazionali. Lorenzo Insigne ha segnato il gol del pareggio nel finale dell’ultimo scontro diretto a Wembley, ed ha segnato il gol decisivo nella vittoria dell’Italia contro il Belgio.

Italia-Inghilterra Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Italia-Inghilterra in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale

terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Partita in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming con Rai Play (www.raiplay.it).

Italia-Inghilterra Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Italia-Inghilterra fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW.

Arriva a Wembley la finale di Euro 2020 con l’Italia tenta di vincere questa competizione per la prima volta dal 1968, mentre l’Inghilterra cerca di vincerla per la prima volta in assoluto. Sembra che tutto sia pronto per andare contro gli ‘Azzurri’, che giocano nella casa ancestrale del calcio inglese, ma questa è un’Italia che ha eliminato il Belgio e la Spagna lungo il percorso verso questa finale, arrivando al contempo da ben 33 vittorie consecutive (un record nazionale). Ha anche dimostrato il coraggio di avere battuto due volte le sue avversarie in questo torneo ai supplementari o ai rigori — proprio come fece contro la Francia ai rigori nell’ultimo trionfo ad un grande torneo (ai Mondiali del 2006 disputati in Germania).