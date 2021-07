ITALIA SPAGNA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Italia Spagna Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Italia e Spagna si affrontano nella prima semifinale degli Europei 2020 di calcio oggi martedì 6 luglio 2021 alle ore 21:00 italiane, allo stadio di Wembley a Londra: in palio c’è la finale! Scopri dove vedere Italia Spagna streaming e tv.

L’Italia è rimasta l’unica squadra con il 100% di successi a Euro 2020: la Nazionale di Mancini ha battuto Turchia, Svizzera, Galles, Austria e Belgio per arrivare a questa semifinale. La Spagna invece ha pareggiato le prime due partite nella competizione, contro Svezia e Polonia. Poi la vittoria contro la Slovacchia gli ha permesso di superare il girone come seconda, per poi battere Croazia e Svizzera per raggiungere le Final Four di Wembley.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Alvaro Morata, Dani Olmo. Allenatore Luis Enrique.

ARBITRO: Felix Brych (Germania). A coadiuvarlo i connazionali Borsch e Lupp come assistenti di linea, quarto uomo il russo Karasev, VAR l’altro tedesco Marco Fritz.

Giocatori da tenere d’occhio: l’italiano Lorenzo Insigne ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite in Nazionale – due dei quali dopo il 65° minuto. Nel frattempo, lo spagnolo Álvaro Morata ha segnato due gol ad EURO 2020 finora (una volta ai supplementari), ha segnato anche in una vittoria per 3-0 nell’ultimo scontro diretto. Statistica in evidenza: entrambe le squadre sono la prima e la seconda per quanto riguarda la media più alta di tiri a partita ad EURO 2020 (Italia 20,2; Spagna 19).

Italia Spagna in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Partita in chiaro sue quindi incon Rai Play (www.raiplay.it).

Luis Enrique si affiderà a Morata per battere l’Italia, mentre Mancini può fare affidamento su uno straordinario Lorenzo Insigne: l’attaccante del Napoli ha partecipato attivamente a 13 reti nelle sue 15 presenze per l’Italia in tutte le competizioni (sei gol, sette assist), tra cui il gol decisivo con il Belgio.

Italia Spagna fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Italia Spagna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

