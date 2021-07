ITALIA BELGIO Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Italia Belgio Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. Italia e Belgio si affrontano nel secondo quarto di finale degli Europei 2020 di calcio oggi venerdì 2 luglio 2021 alle ore 21:00 italiane, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Spagna-Svizzera (si gioca alle 18) in semifinale il 6 luglio a Wembley. Scopri dove vedere Italia Belgio streaming e tv.

Italia Belgio Streaming, presentazione match

Con entrambe le squadre vittoriose nelle ultime 14 partite dei Campionati Europei UEFA (qualificazioni comprese), chi vincerà la sfida alla Football Arena Munich stabilirà un nuovo record nella competizione dato che attualmente il record è condiviso con la Germania. Mentre l’Italia ha vinto 14 dei 22 precedenti contro il Belgio, comprese le partite delle fasi a gironi di UEFA EURO 2000 e 2016, i belgi hanno vinto l’unico precedente EURO nei quarti di finale, ovvero nel 1972 quando sono arrivati al terzo posto.

Entrambe hanno vinto il proprio girone di EURO 2020 a punteggio pieno. Dopo il primo posto nel Gruppo A, l’Italia agli ottavi ha sofferto ma alla fine ha battuto l’Austria 2-1 ai supplementari (il 26 giugno a Wembley). Il Belgio invece dopo aver vinto il Gruppo B ha eliminato i campioni in carica del Portogallo vincendo 1-0 a Siviglia il giorno successivo. Le due squadre sono uscite ai quarti di finale a EURO 2016.

Italia Belgio Diretta Live, formazioni ufficiali



BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T Hazard; Doku, De Bruyne; Lukaku. Allenatore Martinez. A disposizione in panchina: Kaminski, Sels, Boyata, Denayer, Praet, Trossard, Doku, Batshuayi, Benteke, E Hazard, Carrasco, Dendoncker.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Di Lorenzo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Toloi, Locatelli, Pessina, Bernardeschi, Cristante, Berardi, Belotti, Raspadori.

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. Quarto Uomo: Rapallini (Argentina). VAR: Dankert (Germania). AVAR: Fritz (Germania), Gittelmann (Germania), Gil (Polonia).

Italia Belgio Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Italia Belgio in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Partita in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Questa è la decima fase finale di EURO per l’Italia, la settima consecutiva dopo la mancata qualificazione del 1992 in Svezia. Solo due volte gli Azzurri non sono riusciti a superare la fase a gironi, nel 1996 e nel 2004, mentre nel 2016 sono arrivati ai quarti di finale. L’Italia ha vinto i Campionati Europei UEFA del 1968 in casa ed è stata due volte vicecampione – nel 2000 e 2012. La squadra di Roberto Mancini ha vinto tutte e dieci le gare di qualificazione ed è arrivata prima nel Gruppo J, portando a otto il numero di squadre che sono riuscite in questa impresa.

Italia Belgio Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Italia Belgio fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Italia Belgio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

Il 3-0 in trasferta contro la Bosnia-Erzegovina nella penultima gara di qualificazione è stata la decima vittoria consecutiva dell’Italia – prima volta nella sua storia che è riuscita in questa impresa. Gli Azzurri hanno vinto l’11esima partita consecutiva con il 9-1 interno contro l’Armenia nell’ultima sfida di qualificazione, prima volta che hanno segnato nove gol in una partita dall’agosto 1948. Sul taccuino dei marcatori sono finiti sette giocatori diversi: anche questo è stato un nuovo record nazionale.