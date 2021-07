SPAGNA SVIZZERA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Spagna Svizzera Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. La Svizzera sogna in grande, di fronte la Spagna nei quarti di finale degli Europei 2020 oggi venerdì 2 luglio 2021 alle ore 18:00 italiane allo Stadio San Pietroburgo dell’omonima città russa. Scopri dove vedere Spagna Svizzera streaming e tv.

Spagna Svizzera Streaming, presentazione match

Spagna-Svizzera fa parte della parte sinistra del tabellone, quella che comprende anche Italia e Belgio: se la Nazionale azzurra dovesse battere Lukaku e compagni (match in programma alle 21), ora i favoriti numero uno per il successo finale, sfiderà la vincente tra il team di Petkovic e quello di Luis Enrique per conquistare la finalissima di Wembley.

Entrambe le squadre hanno superato gli ottavi vincendo una battaglia epica: la Spagna si è imposta 5-3 ai supplementari contro la Croazia a Copenaghen, mentre la Svizzera ha eliminato i campioni del mondo della Francia ai rigori dopo un 3-3 a Bucarest.

La Spagna domina nei confronti diretti contro la Svizzera, anche se gli ultimi sono stati più equilibrati.

Spagna Svizzera Diretta Live, formazioni ufficiali



Svizzera (3-5-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Ricardo Rodriguez; Widmer, Freuler, Zacaria, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Allenatore Vladimir Petković.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno. Allenatore Luis Enrique Martínez García.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).

Spagna Svizzera in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Partita in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

• La Svizzera partecipa per la quinta volta a EURO nelle ultime sette edizioni. Eliminata nella fase a gironi del 1996, 2004 e 2008 da nazione co-organizzatrice, è arrivata seconda nel girone di UEFA EURO 2016 dietro la Francia ed è uscita agli ottavi, perdendo ai rigori contro la Polonia (5-4) dopo un 1-1.

• Questa è la quarta partecipazione consecutiva della Svizzera a un torneo internazionale dopo la Coppa del Mondo FIFA 2014 e 2018, dove ha raggiunto gli ottavi. La nazionale elvetica non arrivava ai quarti di un torneo dal Mondiale del 1954, che ha ospitato.

• La Svizzera si è qualificata a UEFA EURO 2020 grazie al primo posto nel Gruppo D, con 17 punti in otto partite. Ha vinto le ultime cinque segnando 13 gol e subendone appena due in questa sequenza di cinque partite con tre clean sheet.

• La Svizzera ha aperto il Gruppo A con un pareggio per 1-1 contro il Galles a Baku, poi ha perso 3-0 contro l’Italia a Roma e infine ha battuto 3-1 la Turchia ancora una volta a Baku grazie alla doppietta di Xerdan Shaqiri, qualificandosi agli ottavi come una delle migliori terze.

• Contro la Francia, la Svizzera è arrivata a un passo dalla sesta eliminazione consecutiva agli ottavi. Dopo essere andata in vantaggio con Haris Seferović, Rodríguez ha sbagliato un rigore e la Francia si è portata sul 3-1 fino a 10′ dalla fine. Seferović ha riaperto la gara all’81’, mentre Mario Gavranović è andato a segno al 90′, prolungando l’incontro ai supplementari e quindi ai rigori. Dopo nove trasformazioni, Sommer ha parato il tiro dal dischetto di Kylian Mbappé e ha suggellato la qualificazione degli elvetici.

• La sconfitta della seconda giornata contro l’Italia è stata appena la seconda per la Svizzera nelle ultime 18 partite di EURO tra qualificazioni e fase finale (V9 P7) dopo quella per 1-0 contro la Danimarca a ottobre 2019. A UEFA EURO 2016 è rimasta imbattuta (V1 P3) perché l’eliminazione ai rigori contro la Polonia è classificata come pareggio.

• Il bilancio della Svizzera in 17 partite della fase finale di EURO è V3 P7 S7.

• La Svizzera è arrivata quarta nella prima edizione di UEFA Nations League nel 2019, perdendo 3-1 contro i futuri campioni del Portogallo in semifinale e 6-5 ai rigori contro l’Inghilterra nella finale per il terzo posto dopo uno 0-0 nei 120 minuti.

• La Svizzera disputa i quarti di EURO per la prima volta. Ha partecipato tre volte ai quarti di Coppa del Mondo, perdendo contro la Cecoslovacchia nel 1934 (2-3), l’Ungheria nel 1938 (0-2) e l’Austria nel 1954 (5-7).

• I mondiali 2018 della Svizzera si sono conclusi a San Pietroburgo con una sconfitta per 1-0 contro la Svezia agli ottavi di finale, unico precedente in città. Il bilancio nel torneo è stato di V1 P2 S1.

• La sconfitta contro la Svezia è stata anche l’ultima partita della Svizzera in Russia, dove ha un bilancio complessivo di V1 P3 S4. L’unica vittoria è stata il 2-1 sulla Serbia a Kaliningrad alla seconda giornata dei Mondiali 2018, con gol di Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri.

Spagna Svizzera fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW.

• La Spagna partecipa a EURO per la settima volta consecutiva. Ha vinto il torneo nel 1964, nel 2008 e nel 2012, diventando la prima squadra a difendere il titolo.

• La corsa nella Spagna verso il terzo titolo consecutivo è stata interrotta a UEFA EURO 2016 dall’Italia, vincitrice 2-0 agli ottavi. Eliminata agli ottavi anche in Coppa del Mondo 2018 dalla Russia padrona di casa ai rigori, la Spagna mancava dai quarti di un torneo da UEFA EURO 2012.

• La Spagna e la Germania/Germania Ovest sono le squadre che hanno vinto più titoli europei, tre.

• La Spagna si è qualificata a UEFA EURO 2020 con otto vittorie e due pareggi nel Gruppo F. Ha staccato di cinque lunghezze la Svezia, contro la quale ha pareggiato 0-0 alla prima giornata del Gruppo E di EURO 2020.

• Le furie rosse sono una delle cinque squadre rimaste imbattute nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia (che hanno vinto tutte le partite, più quattro successi alla fase finale), Danimarca e Ucraina.

• La Spagna ha totalizzato più tiri in porta (227), passaggi completati (91%) e possesso palla (70%) di qualsiasi altra squadra nelle qualificazioni.

• L’undici di Luis Enrique ha giocato tutte e tre le partite del Gruppo E all’Estadio La Cartuja di Siviglia. Dopo uno 0-0 contro la Svezia e un 1-1 contro la Polonia, ha travolto la Slovacchia per 5-0: era la prima volta che la Spagna segnava cinque gol in una gara della fase finale di EURO. La squadra ha anche eguagliato il margine di vittoria più ampio di sempre al Campionato Europeo UEFA.

• La Spagna è diventata la prima squadra a segnare cinque gol in due partite consecutive di EURO grazie al 5-3 sulla Croazia agli ottavi del 28 giugno, in una gara in cui è stata sul 3-1 fino a 5′ dalla fine. Ai supplementari si è imposta con i gol di Álvaro Morata e Oyarzabal.

• Il bilancio della Spagna ai quarti di EURO è V3 S5, compresa una sconfitta a tavolino nel 1960. Prima di battere l’Italia nel 2008, non passava il turno dal 7-1 complessivo sulla Repubblica d’Irlanda del 1964 e aveva rimediato quattro sconfitte consecutive. Le furie rosse hanno vinto ai quarti anche nel 2012 contro la Francia (2-0). L’ultima sconfitta a questo turno è stata quella contro i transalpini a UEFA EURO 2000 (1-2).

• Quando ha vinto ai quarti, la Spagna ha sempre vinto anche la coppa.

• L’unico precedente della Spagna a San Pietroburgo è stato il 3-3 in amichevole contro la Russia del 14 novembre 2017, con primo gol di Jordi Alba. In campo c’erano anche David de Gea, Sergio Busquets e Thiago Alcántara.

• Il bilancio complessivo della Roja in Russia è V2 P4 S1; ai mondiali del 2018 non ha mai perso (V1 P3), uscendo ai rigori contro i padroni di casa a Mosca agli ottavi di finale. Le due vittorie in Russia sono state due 1-0 a giugno 2018 – contro la Russia in un’amichevole di preparazione a Krasnodar e l’Iran a Kazan durante il torneo.