LIVE Streaming Belgio-ITALIA Svizzera-Spagna: Orari ROJADIRECTA, Formazioni Oggi, dove vederle | Quarti EURO2020

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis senza Rojadirecta di oggi venerdì 2 luglio 2021, iniziano i quarti di finale degli Europei di calcio di Euro 2020: Belgio-Italia e Svizzera-Spagna: chi vince si affronterà in semifinale nella parte alta del tabellone.

18:00 Diretta Svizzera-Spagna (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

A San Pietroburgo, la Svizzera disputa i suoi primi quarti di finale contro i tre volte campioni d’Europa della Spagna. Entrambe le squadre hanno superato gli ottavi vincendo una battaglia epica: la Spagna si è imposta 5-3 ai supplementari contro la Croazia a Copenaghen, mentre la Svizzera ha eliminato i campioni del mondo della Francia ai rigori dopo un 3-3 a Bucarest. La Spagna domina nei confronti diretti contro la Svizzera, anche se gli ultimi sono stati più equilibrati. La vincitrice affronterà Belgio o Italia in semifinale a Wembley il 6 luglio.

Le probabili formazioni:

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Fernandes, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Allenatore Vladimir Petković.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Allenatore Luis Enrique Martínez García.

Streaming Svizzera-Spagna in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

21:00 Diretta Belgio-Italia (Euro 2020) – Rai Uno in chiaro, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite)



Italia e Belgio si affrontano nel secondo quarto di finale di EURO 2020 per un posto nella storia degli Europei.

Le probabili formazioni:

Con entrambe le squadre vittoriose nelle ultime 14 partite dei Campionati Europei (qualificazioni comprese), chi vincerà la sfida alla Football Arena Munich stabilirà un nuovo record nella competizione dato che attualmente il record è condiviso con la Germania. Sono 22 i precedenti tra Italia e Belgio: lo score al momento vede gli azzurri nettamente avanti con 14 successi rispetto ai soli 4 dei Diavoli Rossi: 4 sono anche i pareggi.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Allenatore Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore Mancini.

Streaming Belgio-Italia in chiaro su Rai 1 (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre) e sarà visibile per gli abbonati anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e Now. Anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.