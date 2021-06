INGHILTERRA GERMANIA Streaming ROJADIRECTA Gratis TV? Dove vederla Online: SKY Sport o Video Rai Play?

Dove vedere Inghilterra Germania Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. L’Inghilterra affronta la Germania agli ottavi degli Europei 2020 oggi martedì 29 giugno alle ore 18:00 italiane a Londra. Chi vince giocherà ai quarti contro la vincente di Svezia-Ucraina delle 21 di questa sera. Scopri dove vedere Inghilterra Germania streaming e tv.

Inghilterra Germania Streaming, presentazione match

Il Wembley Stadium ospiterà due tra le favorite al titolo che si contenderanno un posto ai quarti di finale.

Se i tornei si vincono con la difesa, allora l’Inghilterra può essere fiduciosa in vista della partita contro la Germania, avendo mantenuto tre volte la porta inviolata nel Gruppo D, vinto proprio dai Tre Leoni con 7 punti. A fronte di una difesa impenetrabile, gli inglesi hanno però fino a ora segnato appena due gol con Raheem Sterling, autore dei gol decisivi contro Croazia e Repubblica Ceca.

Dall’altro lato, la Germania ha avuto risultati altalenanti. Dopo la sconfitta con la Francia nella gara d’apertura del Gruppo F, i tedeschi hanno travolto 4-2 il Portogallo alla seconda e poi pareggiato in rimonta 2-2 contro l’Ungheria alla terza grazie a un gol sul finale di Leon Goretzka che li ha qualificati agli ottavi. Forte di una reputazione di specialista del torneo, riuscirà la Germania ad avere ancora una volta la meglio contro un avversario storico come l’Inghilterra?

La statistica: la Germania è imbattuta da sette partite contro l’Inghilterra a Wembley (V5 P2); i tedeschi non perdono dalla sconfitta per 2-0 in un’amichevole di marzo 1975. La loro ultima sconfitta in gare ufficiali contro l’Inghilterra risale alla finale della Coppa del Mondo FIFA del 1966.

Inghilterra Germania Diretta Live, probabili formazioni



Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Mount, Sterling; Kane.

Germania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry.

Inghilterra Germania Diretta Sky al posto di Rojadirecta Live



Inghilterra Germania in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

• L’Inghilterra partecipa per la decima volta al Campionato Europeo UEFA. È arrivata terza nel 1968 e ha raggiunto le semifinali davanti al suo pubblico nel 1996.

• L’Inghilterra non è riuscita a qualificarsi per la fase finale nel 2008. È stata la sua unica assenza dal 1984.

• Allenati da Roy Hodgson, gli inglesi hanno vinto tutte e 10 le partite di qualificazione a UEFA EURO 2016. Alla fase finale sono arrivati secondi dietro il Galles con cinque punti in tre partite e sono stati eliminati dall’Islanda agli ottavi (1-2).

• La squadra di Southgate è arrivata prima nel Gruppo A di qualificazione a UEFA EURO 2020, vincendo sette partite su otto (S1) e qualificandosi con sei punti di vantaggio sulla Repubblica Ceca. L’unica sconfitta è stata quella per 2-1 a Praga.

• In questo torneo, l’Inghilterra ha battuto Croazia e Repubblica Ceca per 1-0 e ha pareggiato 0-0 contro la Scozia.

Inghilterra Germania Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Inghilterra Germania fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Inghilterra Germania non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.

• La Germania partecipa a EURO per la 13esima volta consecutiva. È mancata alla fase finale (come Germania Ovest) solo nel 1968 al primo tentativo.

• Vincitrice di EURO nel 1972, 1980 e 1996 (e tre volte seconda classificata), la Germania è sempre arrivata almeno in semifinale dal 2004, quando non ha superato la fase a gironi. Con tre titoli europei, detiene il record insieme alla Spagna.

• La Germania è stata semifinalista anche a UEFA EURO 2016, perdendo 2-0 contro la Francia. Gli allora campioni del mondo erano arrivati primi nel girone e avevano superato Slovacchia (3-0) e Italia (1-1, 6-5 dcr) nella fase a eliminazione diretta.

• La Germania non ha mai perso agli ottavi di finale di un grande torneo. Quella vittoria a UEFA EURO 2016 contro la Slovacchia si aggiunge a otto vittorie consecutive nella stessa fase della Coppa del Mondo dal 1986 al 2014 (rispettivamente contro Marocco, Olanda, Belgio, Messico, Paraguay, Svezia, Inghilterra e Algeria).

• Nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020, la squadra di Joachim Löw ha vinto sette partite su otto. L’unica sconfitta è stata quella in casa contro l’Olanda del 6 settembre 2019 (4-2). Il girone si è concluso con quattro vittorie e 15 gol segnati.