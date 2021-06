SVEZIA UCRAINA Streaming Gratis TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Svezia Ucraina Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. L’Inghilterra affronta la Germania agli ottavi degli Europei 2020 oggi martedì 29 giugno alle ore 21:00 italiane a Londra. Chi vince giocherà ai quarti contro la vincente di Inghilterra-Germania delle 18. Scopri dove vedere Svezia Ucraina streaming e tv.

Svezia Ucraina Streaming, presentazione match

Dopo due big del calcio europeo, è la volta di due grandi rivelazioni del torneo che in serata si sfideranno a Glasgow.

La Svezia ha ben impressionato alla prima giornata pareggiando 0-0 contro la più quotata Spagna a Siviglia, e poi ha rilanciato le propri ambizioni con le vittorie contro Slovacchia e Polonia che sono valse il primo posto nel Gruppo E. Tra le poche imbattute del torneo, gli scandinavi sono ben organizzati in difesa e pungenti in attacco, dove sono guidati da Emil Forsberg, autore di tre gol.

Anche l’Ucraina ha delle ottime individualità in attacco con Roman Yaremchuk e Andriy Yarmolenko autori entrambi di due gol. La squadra di Andriy Shevchenko si è qualificata come una delle migliori terze dopo due sconfitte e una vittoria nel Gruppo C, ma la loro spettacolare – anche se alla fine inutile – rimonta contro l’Olanda ha dimostrato che gli ucraini possono essere ostici per chiunque se in giornata.

La statistica: la Svezia è attualmente in una striscia di otto partite senza sconfitte nel 2021, con l’unico pareggio di questa sequenza arrivato nella gara d’apertura di EURO 2020 contro la Spagna.

Svezia Ucraina Diretta Live, probabili formazioni



Svezia: Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison.

Ucraina: Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

Arbitro: Orsato (Italia).

Svezia Ucraina Streaming Gratis e Diretta TV in chiaro al posto di Rojadirecta TV



Svezia Ucraina in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Match fruibile anche in streaming calcio gratis sul sito internet di Rai Play www.raiplay.it. La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Video Streaming Gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

• L’Ucraina ha fatto il suo esordio assoluto alla fase finale battendo 2-1 la Svezia all’NSC Olimpiyskiy di Kiev alla prima giornata di UEFA EURO 2012. Dopo il vantaggio di Zlatan Ibrahimović (52′), Shevchenko ha pareggiato 3′ più tardi e ha realizzato il gol decisivo al 62′.

• Andriy Pyatov e Andriy Yarmolenko giocavano in quella Ucraina mentre Andreas Granqvist, Mikael Lustig e Sebastian Larsson erano tutti titolari nella Svezia.

• I tre punti contro Svezia, però, sono stati gli unici del torneo. L’Ucraina ha perso contro Inghilterra e Francia nel Gruppo D, arrivando terza davanti alla Svezia e salutando EURO 2012.

• È stato il primo e finora ultimo confronto ufficiale tra Ucraina Svezia. Le squadre si erano affrontate tre volte in amichevole, con una vittoria ciascuna e un pareggio.

• Il primo confronto assoluto in Svezia (1 giugno 2008) è stato vinto dall’Ucraina con gol di Serhiy Nazarenko.

• Le squadre si sono poi incontrate nella finale di un torneo amichevole a Cipro il 9 febbraio 2011 e hanno pareggiato 1-1 con reti di Johan Elmander e Marko Dević (rig.), ma l’Ucraina si è imposta 5-4 ai rigori.

• La Svezia ha centrato la prima vittoria contro l’Ucraina al terzo tentativo, 1-0 con gol di Tobias Hysén al 2′ di recupero in amichevole a Kharkiv il 10 agosto 2011.