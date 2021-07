Ucraina Inghilterra Streaming Gratis Rojadirecta TV, dove vedere Video Online: SKY o Rai Play?

Dove vedere Ucraina Inghilterra Streaming Gratis Online senza Rojadirecta. L’Ucraina gioca contro l’Inghilterra nei quarti di finale degli Europei 2020 oggi sabato 3 luglio 2021 alle ore 21:00 italiane allo Stadio Olimpico di Roma. Scopri dove vedere Ucraina Inghilterra streaming e tv.

Ucraina Inghilterra Streaming, presentazione match

Dopo le vittorie di Spagna e Italia (rispettivamente contro Svizzera e Belgio) che hanno dato vita alla prima semifinale di questi Europei, oggi è il turno dell’altra parte del tabellone. Allo Stadio Olimpico di Roma la sorpresa Ucraina di Shevchenko se la dovrà vedere con l’Inghilterra di Southgate, che dopo aver eliminato la Germania agli ottavi vuole provare a superare l’ultimo ostacolo prima della fase finale che (almeno allo stato attuale) si terrà interamente in Inghilterra.

Ucraina Inghilterra Diretta Live, formazioni ufficiali



UCRAINA (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Ct: Shevchenko. A disposizione in panchina: Pyatov, Trubin, Sobol, Malinovskyi, Marlos, Makarenko, Tsygankov, Mykolenko, Bezus, Tymchyk, Dovbyk. Indisponibili: Besedin, Popov, Zubkov. Squalificati: -. Diffidati: Dovbyk, Shaparenko, Sydorchuk, Yarmolenko.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, J. Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane. Ct: Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Johnstone, Rice, Saka, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, Jones, Bellungham.

Indisponibili: D. Henderson. Squalificati: -. Diffidati: Maguire, Phillips.

ARBITRO: Brych (Ger). Guardalinee: Borsch e Lupp (Ger). Quarto uomo: Del Cerro Grande (Spa). Var: Fritz (Ger). Avar: Dingert e Gittelmann (Ger).

Ucraina Inghilterra Diretta Sky Ria Uno in chiaro al posto di Rojadirecta Live



Ucraina Inghilterra in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Partita in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it).

Ucraina Inghilterra Streaming Gratis Sky invece di Rojadirecta TV

Ucraina Inghilterra fruibile anche in streaming calcio gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) oppure per tutti a pagamento con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Altre forme per vedere Ucraina Inghilterra non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana.