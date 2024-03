UEFA EURO 2024: Ant International lancia campagna globale con Alipay+

In qualità di partner ufficiale dell’UEFA EURO 2024, la 17a edizione del torneo di calcio internazionale organizzato dalla UEFA, Ant International ha lanciato una campagna a livello mondiale su tutta la sua gamma di servizi – Alipay+, Antom e WorldFirst – per coinvolgere e festeggiare con i fan di tutto il mondo l’inizio di uno dei principali eventi sportivi dell’anno.

Il torneo si svolgerà dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in dieci città tedesche, con le finali che si terranno nell’Olympiastadion di Berlino.

Douglas Feagin, Presidente di Ant International, ha sottolineato l’importanza di unire le persone attraverso i viaggi, lo shopping e lo sport, come il calcio. Grazie ad Alipay+, i commercianti europei possono ora accedere ai turisti asiatici con pagamenti digitali veloci e offerte di marketing direttamente sui loro smartphone.

Per agevolare i viaggi in Germania ed Europa durante l’UEFA EURO 2024, Alipay+ sta espandendo l’accettazione dei pagamenti mobili transfrontalieri per consentire a più app di pagamento di essere utilizzate facilmente in Germania e in altre destinazioni europee popolari.

Alipay+ collega gli utenti di 13 portafogli elettronici e app bancarie internazionali a importanti mercati turistici in Europa, consentendo loro di pagare comodamente con la propria app preferita e di usufruire di offerte speciali e tassi di cambio competitivi.

Inoltre, durante le partite, i tifosi possono utilizzare le app di pagamento dei partner Alipay+ per effettuare transizioni e acquisti negli stadi ospitanti.

Alipay+ è il partner ufficiale per i pagamenti dell’UEFA EURO 2024.