ITALIA Venezuela Streaming TV: dove vedere la prima amichevole pre-Euro 2024 della Nazionale

Primo match amichevole di preparazione alla Coppa Europea del 2024 per l’Italia, che si trova negli Stati Uniti per un breve ‘tour’: l’avversario per gli azzurri di Luciano Spalletti sarà il Venezuela. Questa partita servirà a testare la compattezza del gruppo in vista del torneo continentale che inizierà il 14 giugno, con la prima partita della Nazionale contro l’Albania il giorno successivo.

La sfida si disputerà negli Stati Uniti, così come quella successiva contro l’Ecuador domenica prossima, in cui Chiesa e i suoi compagni saranno impegnati. Per queste due partite, Spalletti ha convocato diversi giocatori nuovi: sarà la prima volta in nazionale per Michael Folorunsho, Lorenzo Lucca e Raoul Bellanova, premiati per le loro ottime prestazioni nei rispettivi club.

Quando e dove si gioca

La partita amichevole tra la nazionale del Venezuela e la nazionale italiana si terrà giovedì 21 marzo presso lo stadio “Chase Stadium” di Fort Lauderdale negli Stati Uniti. Il fischio d’inizio è previsto per le 22 in Italia.

Probabili formazioni

ITALIA (3-4-3): Donnarumma, Bastoni, Buongiorno, Darmian; Dimarco, Barella, Jorginho, Di Lorenzo; Chiesa, Retegui, Pellegrini. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Carnesecchi, Meret, Vicario, Mancini, Bellanova, Cambiaso, Scalvini, Udogie, Bonaventura, Folorunsho, Frattesi, Locatelli, Lucca, Orsolini, Rapsadori, Zaccagni, Zaniolo.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo, Gonzalez, Osorio, Angel, Navarro; Casseres, Martinez; Savarino, Segovia, Machis, Rondon. Allenatore Batista.

A disposizione in panchina: Baroja, Graterol, Contreras, Aramburu, Ferraresi, Makoun, Vivas, Rivas, Quintero, Rincon, Pereira, Ortega, Castillo, Bueno, Lacava, Otero, Murillo, Andrade, Bolivar, Cadiz, Cordova, Hurtado.

Arbitro: Vazquez (Stati Uniti).

Dove vedere Venezuela-Italia streaming e tv

La partita di calcio amichevole tra Italia e Venezuela sarà trasmessa in diretta sulla Rai, sia in televisione (Rai Uno) che in streaming tramite l’app RaiPlay. La telecronaca sarà curata da Alberto Rimedio con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Gli highlights della partita saranno visibili su RaiPlay dopo la fine del match.