ITALIA Macedonia Streaming TV Online Video Gratis: dove vedere Sky o Diretta Rai Play?

Italia-Macedonia Oggi alle ore 20:45

Dove vedere Italia-Macedonia Streaming Gratis Online. L’Italia si avvicina alle ultime due partite del girone di qualificazione a Euro 2024 con la consapevolezza di non poter commettere errori. La Macedonia del Nord, già eliminata dalla corsa al secondo posto, sarà l’avversaria degli azzurri, che cercano una vittoria per agganciare l’Ucraina al secondo posto e giocarsi tutto nell’ultima fase contro la nazionale gialloblù.

Fischio d’inizio oggi venerdì 17/11/2023 alle ore 20:45 italiane. Chi vincerà oggi la sifda tecnica tra i due allenatori? Scopri dove vedere Italia-Macedonia streaming e tv.

Italia-Macedonia Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



L’Italia si qualifica se…

L’Italia, campione d’Europa, si avvicina alle ultime due partite di qualificazione a Euro 2024, con l’obiettivo di battere la Macedonia del Nord e avvicinarsi all’Ucraina per la qualificazione. Nonostante la sconfitta dello scorso anno, le vittorie casalinghe consecutive degli Azzurri sono promettenti. Gli italiani sperano in un miglioramento sotto la guida di Luciano Spalletti. La Macedonia del Nord, sebbene abbia avuto successo in passato, mostra una performance attuale meno convincente nelle qualificazioni.

Le probabili formazioni

Nella partita tra Italia e Macedonia, Jorginho torna a occupare la posizione di centrocampista centrale, con Nicolò Barella e Giacomo Bonaventura ai suoi lati. In attacco, Giacomo Raspadori è il favorito per giocare come centravanti, completando un tridente con Federico Chiesa e Domenico Berardi. In difesa, Alessandro Bastoni è fuori dalla formazione, con Francesco Acerbi e Giammaria Gatti come possibili sostituti. A destra, Matteo Darmian è il titolare. Bonaventura è anche confermato come titolare.

La Macedonia risponde con una difesa a tre composta da Darko Manev, Stefan Serafimov e Visar Musliu, con Stole Dimitrievski come portiere. Nella mediana, Marko Ashkovski, Ezgjan Elezi, Marjan Atanasov, Enis Bardhi e Ezgjan Alioski, mentre Eljif Elmas e Aleksandar Miovski sono gli attaccanti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.

A disposizione in panchina: Provedel, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso, Mancini, Buongiorno, Cristante, Frattesi, Colpani, Zaniolo, Kean, Scamacca.

MACEDONIA (3-5-2): Dimitrievski; Manev, Seramifov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct: Milevski.

A disposizione in panchina: Shiskovski, Aleksovski, Ademi, Todorovski, Churlinov, Alimi, Da Badunski, Daci, Iljazovski, M Ristovski, Kostadinov, Nestorovski.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Dove vedere Italia-Macedonia in TV



Italia-Macedonia diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

L’Italia ha segnato in 33 partite di fila durante la fase di qualificazione agli Europei, totalizzando 77 reti con una media di 2.3 gol a partita. L’ultima volta che non hanno segnato in questa fase è stata nel pareggio 0-0 contro l’Irlanda del Nord dell’8 ottobre 2010.

Dove guardare Italia-Macedonia Streaming Gratis Live

Italia-Macedonia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

L’Italia ha perso solo una delle 35 partite ufficiali giocate a Roma (24 vittorie, 10 pareggi), escludendo gli incontri amichevoli. L’unico verdetto negativo risale al 17 maggio 1953 contro l’Ungheria, con il tandem Beretta-Meazza in panchina. Da allora, gli Azzurri hanno registrato una straordinaria serie di 30 partite senza sconfitte nella capitale.

Alternative per vedere Italia-Macedonia Streaming Online

Altre forme per vedere Italia-Macedonia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport e del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Gianluca Scamacca è l’ultimo marcatore per l’Italia e ha continuato a contribuire con quattro azioni decisive (3 gol, 1 assist) giocando per l’Atalanta. Cercherà di superare il portiere della Macedonia del Nord, Stole Dimitrievski, che non ha mantenuto la porta inviolata nelle 11 partite successive alla vittoria contro l’Italia.