UCRAINA ITALIA Streaming TV Online Video Gratis: dove vedere Sky o Diretta Rai Play?

Ucraina-Italia Oggi alle ore 20:45

Dove vedere Ucraina-Italia Streaming Gratis Online. Dopo aver sconfitto la Macedonia del Nord, l’Italia è chiamata a vincere o pareggiare contro l’Ucraina per qualificarsi ai Campionati Europei del 2024. Entrambe le squadre hanno attualmente 13 punti nel girone. Si gioca oggi lunedì 20 novembre 2023 alle ore 20:45 italiane. Chi vincerà oggi la sifda tecnica tra i due allenatori? Scopri dove vedere Ucraina-Italia streaming e tv.

Ucraina-Italia: le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Mudryk, Sudakov, Tsygankov; Yaremchuk. Ct: Rebrov.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Raspadori, Chiesa. Ct: Spalletti.

Dove vedere Ucraina-Italia in TV



Ucraina-Italia diretta tv in chiaro su Rai Uno. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove guardare Ucraina-Italia Streaming Gratis Live

Ucraina-Italia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Ucraina-Italia Streaming Online

Altre forme per vedere Ucraina-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport e del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.