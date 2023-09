ITALIA Ucraina Streaming TV Online Video Gratis: dove vedere Sky o Diretta Rai Play?

Italia-Ucraina Oggi alle ore 20:45

Dove vedere Italia-Ucraina Streaming Gratis Online. Oggi martedì 12 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane, la Nazionale di calcio italiano guidata dal nuovo CT Luciano Spalletti riceve allo Stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) la visita dell’Ucraina del CT Rebrov, in una partita decisiva del Gruppo C di qualificazione agli Europei di calcio di Germania 2024. Chi vincerà oggi la sifda tecnica tra i due allenatori? Scopri dove vedere Italia-Ucraina streaming e tv.

L’Italia ha segnato in quasi tutte le ultime partite casalinghe, tranne una in cui ha perso contro la Macedonia del Nord. Durante questo periodo, hanno segnato un totale di 60 gol, con una media di 2.9 gol a partita.

Italia-Ucraina Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



L’Italia di Spalletti si prepara per una partita importante contro l’Ucraina nel Girone C di qualificazione agli Europei 2024. Dopo il pareggio deludente contro la Macedonia del Nord, l’Italia ha bisogno di una vittoria per migliorare le sue possibilità di qualificarsi.

L’Ucraina, che ha ottenuto un buon pareggio contro l’Inghilterra, sarà un avversario difficile. La partita si giocherà a San Siro con l’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez. Sarà un ritorno a San Siro per l’Italia dopo quasi un anno, con il precedente più recente che è stato una vittoria contro l’Inghilterra nella Nations League.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Immobile, Raspadori. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Vicario, Meret, Darmian, Casale, Dimarco, Romagnoli, Cristante, Retegui, Gnonto, Zaccagni. Indisponibili: Chiesa, Mancini, Pellegrini, Politano. Squalificati: nessuno.

UCRAINA (4-4-1-1): Buschan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Tsygankov, Stepanenko, Zinchenko, Mudryk; Yarmolenko; Yaremchuk. Allenatore: Rebrov.

A disposizione in panchina: Trubin, Lurin, Mykahaylichenko, Kryvstov, Sydorchuck, Sudakov, Dovbyk, Buyalskiy, Vanaf, Popov, Nazaryna, Karavaev. Indisponibili: Malinovskyi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Hernadez (Spagna).

Dove vedere Italia-Ucraina in TV



Italia-Ucraina diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Ciro Immobile ha segnato un gol in una partita contro la Macedonia del Nord, portando il suo totale a 17 gol con l’Italia. Si trova a due gol di distanza dalla coppia Gilardino-Bettega e a tre gol di distanza da Paolo Rossi. Ha segnato in due partite consecutive con la Nazionale e ha stabilito un nuovo record personale segnando in quattro partite consecutive tra marzo e giugno 2021.

Dove guardare Italia-Ucraina Streaming Gratis Live

Italia-Ucraina streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Italia-Ucraina Streaming Online

Altre forme per vedere Italia-Ucraina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport e del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.