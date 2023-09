Dove vedere Macedonia ITALIA Streaming TV Online Video Gratis: Sky o Rai Play?

Dove vedere Macedonia-Italia Streaming Gratis Online. Oggi sabato 9 settembre 2023 alle ore 20:45 italiane, inizia il nuovo ciclo dell’Italia calcistica, con Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, Spalletti ha preso il comando della squadra e il suo primo avversario, sarà la Macedonia del Nord nel girone C di qualificazione agli Europei 2024. Questa partita è molto importante per l’Italia, che ha subito una sconfitta contro l’Inghilterra e ottenuto una vittoria contro Malta. Spalletti ha il compito di guidare la squadra verso i prossimi campionati europei in Germania. Chi vincerà oggi? Scopri dove vedere Macedonia-Italia streaming e tv.

Macedonia-Italia Streaming, presentazione match e le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo



Le tre partite tra la Macedonia del Nord e l’Italia durante le qualificazioni ai Mondiali si sono concluse con una vittoria per parte e un pareggio. L’Italia ha perso l’ultima sfida durante i playoff delle qualificazioni. Nelle ultime cinque partite, l’Italia ha subito tre sconfitte, lo stesso numero di sconfitte delle 13 partite precedenti.

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ashkovski, Musliu, Zajkov, Alioski; Bardhi, Ademi, Elmas; Trakovski, Nestorovski, Miovski. Allenatore Milevski.

A disposizione in panchina: Shishkovski, Aleksovski, Serafimov, Manev, Atanasov, Iljazovski, Velkovski, Da. Babunski, Doriev, Alimi, Ristovski, Do Babunski. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. Allenatore Luciano Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Vicario, Darmian, Spinazzola, Casale, Romagnoli, Frattesi, Locatelli, Pessina, Zaniolo, Raspadori, Retegui. Indisponibili: Pellegrini, Federico Chiesa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Lorenzo.

Arbitro: Letexier (Francia). Guardalinee: Zakrani e Rahmouni (Francia). IV uomo: Dechepy (Francia). VAR: Brisard (Francia). Assistente VAR: Wattellir (Francia).

Dove vedere Macedonia-Italia in TV



Macedonia-Italia diretta tv in chiaro su Rai Uno e quindi in streaming gratis onine con Rai Play (www.raiplay.it). Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove guardare Macedonia-Italia Streaming Gratis Live

Macedonia-Italia streaming calcio gratis con i servizi offerti da Rai Play (www.raiplay.it). Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.

Alternative per vedere Macedonia-Italia Streaming Online

Altre forme per vedere Macedonia-Italia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, sono irregolari con la legge italiana. Sul sito web di TuttoSport e del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.