Macedonia del Nord-Italia, Spalletti: Immobile Capitano, Donnarumma vice

CALCIO NAZIONALE – Il CT della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha deciso che Ciro Immobile sarà il capitano della squadra, con Gianluigi Donnarumma come vice. Questa scelta è stata fatta in vista di due partite molto importanti per le qualificazioni a Euro 2024 contro la Macedonia del Nord e l’Ucraina.

Spalletti ha scelto Immobile e Donnarumma perché sono i giocatori con più presenze in Nazionale e con più esperienza internazionale. Immobile sarà il titolare per la partita contro la Macedonia del Nord, mentre Donnarumma sarà il vice capitano.

Immobile ha giocato 56 partite con la Nazionale, mentre Donnarumma ne ha giocate 54. Immobile è un attaccante esperto e ha segnato molti gol in Serie A e in Champions League. L’obiettivo della squadra è fare bene in queste partite e Immobile sarà il leader in campo, prendendo il posto di leggende come Buffon, Cannavaro e Maldini.

Macedonia del Nord-Italia probabili formazioni

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3) – Dimitrievski; Ristovski, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi, Ashkovski; Trajkovski, Nestorovski, Elmas. CT: Blagoja Milevski.

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Chiesa, Raspadori, Zaccagni. CT: Luciano Spalletti.

Arbitro: Felix ZWAYER (Germania).