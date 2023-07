Rapina in casa: Donnarumma in ospedale, Alessia Elefante sotto Shock

Gianluigi Donnarumma, portiere italiano del club francese Paris Saint-Germain (PSG), e la sua compagna, Alessia Elefante, sono stati vittime di una rapina a mano armata nella loro abitazione a Parigi nella notte tra giovedì e venerdì, secondo quanto riportato dai media francesi.

Un gruppo di intrusi ha fatto irruzione in casa sfondando la porta, dopodiché hanno legato e derubato i due giovani sotto la minaccia delle pistole. I malviventi sono riusciti a fuggire con un bottino valutato oltre i 550.000 dollari.

Secondo quanto riportato dai media locali, durante il tempo in cui sono stati tenuti prigionieri, i ladri li hanno minacciati con le pistole mentre cercavano oggetti di valore.

Dopo la rapina, le vittime si sono rifugiate in un hotel nelle vicinanze, il cui personale ha dato l’allarme. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. L’ex Milan e attuale portiere della Nazionale italiana, Donnarumma, ha riportato due lievi ferite alla testa, mentre la sua compagna ha dovuto ricevere cure a causa dello shock.

La polizia di Parigi ha avviato un’indagine e continua a cercare i responsabili del crimine.