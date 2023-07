Barcellona Juventus Streaming TV, dove vederla Gratis Online con Cellulare Android iPhone

Nel contesto del Soccer Champions Tour 2023, una delle partite più attese è senza dubbio il confronto tra la Juventus e il Barcellona. Entrambe le squadre hanno un passato glorioso e un presente promettente, con giocatori di classe mondiale che saranno protagonisti di questo scontro epico.

L’incontro si tiene oggi domenica 23 luglio 2023 alle ore 4:30 italiane presso il Levi’s Stadium di Santa Clara (California), dove migliaia di tifosi hanno già acquistato il biglietto e sono pronti per assistere a un match che si preannuncia emozionante. Molto atteso il debutto in bianconero di Weah.

Juventus e Barcellona hanno una grande storia di successi nel calcio e una rivalità costruita nel corso degli anni. Questa partita rappresenta quindi non solo una sfida sportiva, ma anche una sorta di battaglia tra due grandi club.

Sarà sicuramente una partita che verrà ricordata nella memoria di tutti i presenti, emozionante, caratterizzata da un’alta intensità e da un alto livello tecnico, dove le due formazioni dimostreranno che meritano di essere considerate tra le migliori del mondo, lasciando tutti gli appassionati con l’attesa di futuri confronti altrettanto epici.

Probabili formazioni Juventus-Barcellona

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen, Balde; Casado, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Ferran Torres. Allenatore Xavi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Rovella, Locatelli, Kostic; Kean, Milik. Allenatore Allegri.

Dove vedere Juventus-Barcellona in diretta TV

La partita amichevole Juventus-Barcellona, in programma alle ore 4:30 italiane di domenica 23 luglio 2023 al Levi’s Stadium di Santa Clara (California), sarà visibile in diretta tv Dazn e Sky Sport Summer.

Dove vedere Juventus-Barcellona Streaming Online Oggi 23 luglio 2023

Juventus-Barcellona gratis per gli abbonati, sarà visibile in streaming su Dazn e SkyGo, app che permette agli abbonati di Sky di seguire tutte le trasmissioni su dispositivi portatili. Puoi eventualmente controllare le piattaforme di streaming online o i canali televisivi che trasmettono gli eventi sportivi per trovare informazioni aggiornate sulla partita.