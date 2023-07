Calciomercato estivo, Real Madrid: Ancelotti chiama e rassicura Vlahovic (Juve)

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha contattato personalmente Dusan Vlahovic per spiegargli che, nel caso in cui non riescano a reclutare Kylian Mbappé, proveranno ad assicurarsi i suoi servizi. Ancelotti ha sottolineato l’arrivo di nuovi giocatori che hanno migliorato la squadra. Se la trattativa per Mbappé non andrà a buon fine, il Real Madrid cercherà di ottenere un prestito con opzione di acquisto per Vlahovic. La Juventus, invece, preferirebbe una vendita immediata.

Carlo Ancelotti rassicura Dusan Vlahovic nel calciomercato estivo

Nelle ultime giornate, il manager del Real Madrid, l’allenatore italiano Carlo Ancelotti, ha personalmente messo in contatto con Dusan Vlahovic per spiegargli che, se non riescono a reclutare Kylian Mbappé, proveranno ad assicurarsi i suoi servizi. Il serbo è anche nel mirino del PSG. “Sono molto felice di quello che è arrivato. Ci aiuteranno e porteranno qualità alla squadra”.

Ieri stesso, il tecnico del Real Madrid, l’italiano Carlo Ancelotti, si è mostrato così soddisfatto quando è stato interrogato sugli acquisti che il club ha già concluso durante la prima fase del mercato estivo. Il preparatore ha enfatizzato le qualità dei suoi nuovi giocatori (Fran García, Jude Bellingham, Joselu…) e ha assicurato con determinazione che “la squadra è migliorata”.

Real Madrid: opzione Vlahovic se non si chiude con Kylian Mbappé

Naturalmente, durante la sua conversazione con i media, è emerso il possibile arrivo di Kylian Mbappé. In questa prospettiva, l’allenatore si è mostrato anche categorico e ha affermato: “Non ho mai parlato di giocatori che non sono al Real Madrid. Posso parlare della quantità di nuovi giocatori che abbiamo: Bellingham, Fran García, Arda Güler. Anche Brahim, che è tornato molto bene dalla sua esperienza al Milan. È un giocatore più forte e completo. Posso anche parlare di quanto bene siano tornati Modric, Vinicius o Rodrygo. Parlare di chi non è qui non mi sembra corretto”.

Nonostante pubblicamente non dia segnali di volere ulteriori rinforzi, sembra chiaro che l’allenatore italiano vedrebbe di buon occhio l’arrivo di un nuovo attaccante. Infatti, un’informazione di Sport Mediaset indica che Carletto si è preso la briga di mettersi in contatto con un giocatore che considera adatto a rafforzare l’attacco nel caso in cui la trattativa per Mbappé non vada a buon fine: il serbo Dusan Vlahovic (23 anni).

L’obiettivo della telefonata di Ancelotti

L’obiettivo di questa chiamata di Ancelotti sarebbe stato quello di consigliare al giocatore di non avere fretta nel prendere una decisione sul suo futuro e di aspettare un possibile movimento del Real Madrid. Nel caso, i bianchi cercherebbero un prestito con opzione di acquisto, una formula che inizialmente non piace a una Juventus desiderosa di fare cassa.